MotoGP | Perché Honda non bloccherà l'addio di Marquez

Marc Marquez ha fatto sapere da giorni di avere l'intenzione, o meglio la speranza, di rivelare dove correrà nel 2024 durante il gran premio di Motegi di questo fine settimana, ma non c'è certezza che entro la fine della gara di domenica sarà riuscito a risolvere la controversia che si è creato da solo volendo lasciare il marchio dell'ala dorata con una stagione di anticipo rispetto al contratto che ha firmato all'inizio del 2020. Márquez è atterrato in Giappone martedì mattina. Mercoledì è prevista la sua partecipazione a un evento presso la scuola di ingegneria Honda a Tokyo. Data la sua situazione sportiva, uno dei suoi obiettivi principali è quello di sedersi a un tavolo con i dirigenti del costruttore, con i quali spera di poter concordare una separazione amichevole. L'incontro avverrà molto probabilmente solo nel fine settimana a Motegi, dove è prevista la presenza dei vertici di Honda Motor, la casa madre. I vertici, guidati da Shiniji Aoyama, il capo più anziano della divisione due ruote, saranno presenti sul circuito.

Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation (HRC), la divisione corse del costruttore giapponese, ha sempre sostenuto che Honda non avrebbe impedito a Marquez di andarsene, se questo è il suo desiderio. "Ovviamente vorremmo che continuasse. Ma, alla fine, la decisione spetta a lui. Se vuole andarsene non lo tratterremo", ha detto il manager in recenti apparizioni sui media. Secondo alcuni, è improbabile che la Honda permetta al pilota che ha vinto gli ultimi sei titoli della MotoGP, e che è stato la sua principale attrazione nell'ultimo decennio, di liberarsi senza dover rispettare le clausole di rescissione previste dall'accordo tra le due parti. Tuttavia, a differenza di altre discipline, come il calcio, i precedenti suggeriscono il contrario.

Una situazione piuttosto simile a quella che sta vivendo ora Márquez è stata quella di Jorge Lorenzo, che si è ritirato alla fine del 2019 e ha rinunciato all'anno di contratto che doveva ancora completare, proprio con la Honda. Quella trattativa è stata condotta personalmente da Albert Valera, rappresentante del maiorchino. "Honda è sempre stata molto comprensiva nei confronti della situazione di Jorge e non ha posto alcun ostacolo, perché ciò non avrebbe giovato a nessuno", ha spiegato Valera a Motorsport.com, che, una volta che il #99 ha lasciato il circuito, ora si concentra sulla difesa degli interessi di Jorge Martín, Aleix Espargaró e Pedro Acosta, tra gli altri. In realtà, una fonte vicina ai recenti colloqui tra Honda e i suoi piloti assicura a chi scrive che l'azienda ha già promesso di lasciarlo andare, a patto che lo comunichi per tempo. Ciò induce a pensare che potrebbe anche essere che fosse tutto concordato. "Honda non è interessata a trattenere uno come Marc, che ha già chiarito di non voler correre con quella moto. Non ha senso pagargli l'anno rimanente del suo contratto - più di 15 milioni di euro - e che tutta la copertura mediatica sia negativa", sostiene.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una persona diversa ma che conosce molto bene le idiosincrasie delle aziende giapponesi, perché ha lavorato per anni con due delle più grandi aziende del Campionato del Mondo MotoGP, è dello stesso parere. "A questo livello, quando un pilota della rilevanza di Marc vuole lasciare un marchio come la Honda, il denaro di solito non è un impedimento. Perciò, quello che farei io al suo posto è sedermi con i capi della Honda e spiegare la situazione e il mio desiderio di andarmene, perché questo tandem non ha più strada da fare", dice questa voce autorevole, che aggiunge: "Márquez ha passato anni a cercare di far funzionare il progetto, con una moto che gli ha fatto male, e non credo che la Honda lo costringerà a restare o lo penalizzerà per non farlo".

Ad oggi, sia Nadia Padovani, team manager di Gresini, sia Michele Masini e Carlo Merlini, rispettivamente team manager e direttore commerciale, non hanno detto assolutamente nulla su chi accompagnerà Alex Marquez nel 2024. Anche la Ducati ha mantenuto un profilo molto neutro quando le è stato chiesto della possibilità che il #93 guidasse una delle sue Desmosedici. Ma Buddh International Circuit, Paolo Ciabatti ha rivelato che il team faentino spera di ottenere una risposta da Marquez nel giro di pochi giorni, dopo che questi ha cercato di liberarsi.

Márquez e Gresini sono d'accordo su tutto, anche se il team italiano e la Ducati vorrebbero legarlo per due anni. Lui preferisce impegnarsi per uno solo (2024), per essere completamente libero per il 2025, quando molti dei nomi più importanti del Motomondiale termineranno il loro legame con i rispettivi marchi. Questo lascerà vacanti alcuni posti molto ambiti. In caso contrario, se dobbiamo credere a quanto dichiarato da Ducati, dobbiamo supporre che il pilota di Lleida dovrebbe affrontare il prossimo anno con una Desmosedici con specifiche 2023, la stessa con cui Pecco Bagnaia e Jorge Martin stanno lottando per la testa della classifica generale, con soli 13 punti che li separano.

In attesa della conferma di questa mossa, si potrebbe vedere come un passo indietro. Ma se lo guardiamo con gli occhi del protagonista, probabilmente lui non la vede così. Innanzitutto perché negli ultimi tempi ne ha abbastanza di fare da tester, di sviluppare un prototipo che ha fatto ben pochi passi avanti. Il pluricampione sa già che la Ducati di quest'anno funziona, quindi dovrà solo concentrarsi per spremere il massimo potenziale da essa. Non va dimenticato che questa formula è anche quella scelta da Marco Bezzecchi, che per il 2024 ha scelto di rimanere con il gruppo che lo circonda, con la Mooney VR46, e di rinunciare all'ultima versione della Desmosedici, per passare alla Pramac, dove avrebbe una GP24 che andrà finalmente a Franco Morbidelli.