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MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"

All’australiano è stata negata la possibilità di disputare la sua gara d’addio in MotoGP a Phillip Island, prima del passaggio nel Mondiale SBK, perché il maltempo ha costretto alla cancellazione dell’evento.

Rachit Thukral

Pubblicato: 26 ott 2026, 15:01

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: William West / AFP via Getty Images

Jack Miller ha ammesso di sentirsi "incazzato" per la cancellazione del Gran Premio d'Australia, dicendo che perdere un'ultima gara di MotoGP davanti al suo pubblico di casa è stato "duro da mandare giù".

La scarsa visibilità ha reso inutilizzabile l'elicottero medico a Phillip Island, costringendo la direzione gara ad annullare tutta l'attività in pista prevista per domenica, compreso l'evento principale della classe regina.

La decisione ha portato ad una conclusione deludente per Phillip Island come sede della MotoGP, con il popolare circuito di 4,4 km destinato ad essere sostituito da un nuovo tracciato cittadino ad Adelaide l'anno prossimo.

Ma la notizia è arrivata anche come un duro colpo per il pilota del Prima Pramac Racing, che sperava di fare un'ultima apparizione sul suo circuito di casa come pilota di MotoGP prima di passare nel Campionato Mondiale Superbike l'anno prossimo.

L'australiano ha ringraziato i tifosi che avevano sfidato il meteo per assistere all'evento, esprimendo il suo disappunto per il fatto che fosse stata loro negata la possibilità di vedere correre i loro piloti preferiti.

"È un po' diverso da come sono iniziate le cose per WG (Wayne Gardner) nell'89", ha detto, riferendosi alla prima gara di MotoGP a Phillip Island quasi quattro decenni fa.

"Voi tifosi siete stati fantastici in tutti questi anni", ha detto sulla griglia, prima dei giri di parata. "Nel mio piccolo decennio qui, voi siete stati i migliori".

"Posso parlare anche a nome degli altri ragazzi. Sono sicuro che l'abbiano detto durante il weekend, ma è fantastico avere tutti i ragazzi qui questo fine settimana, tutte queste leggende, ed è stato un piacere correre davanti a voi tifosi di Phillip Island in quest'ultimo periodo, e grazie per i ricordi".

Ha aggiunto: "È stato un assoluto piacere correre davanti a voi, siete i migliori tifosi del mondo e mi dispiace che abbiamo dovuto saltarne un'altra, questa cosa mi fa incazzare tantissimo".

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo la cancellazione della gara, l'intera griglia è scesa in pista per due giri di parata, mentre il campionato salutava una delle sue sedi più popolari.

Miller ha intrattenuto il pubblico con una lunga impennata sul rettilineo di partenza, prima di parcheggiare la sua Yamaha a bordo pista e lanciare i guanti in aria.

"Maledizione, Phillip Island. Sai davvero come spezzare il cuore a un uomo", ha scritto poi sui suoi canali social. "Onestamente, sono piuttosto distrutto. La mia ultima gara di MotoGP in casa e non siamo nemmeno riusciti a correre. Dopo un weekend così forte, è dura da mandare giù".

"Ma a ognuno di voi che è venuto, ha sfidato il traffico, la pioggia e quel maledetto tempo orribile per sostenerci, GRAZIE!! Siete stati assolutamente incredibili, non solo questo weekend ma per tutta la mia carriera in MotoGP".

"È stato un assoluto privilegio correre davanti a voi per l'ultimo decennio. Dal profondo del cuore, grazie per tutti i ricordi, Phillip Island. Li custodirò per sempre".

"E alla mia squadra, grazie per aver reso questo weekend così speciale. Peccato che non siamo riusciti a mettere al lavoro quei colori, ma almeno oggi abbiamo vinto il premio per il miglior look".”

Miller avrebbe dovuto partire nel suo Gran Premio di casa dalla quarta posizione in griglia, dopo essere stato il pilota Yamaha più veloce per tutto il weekend. L'australiano avrebbe dovuto gareggiare con una speciale livrea gialla e verde che aveva progettato per il suo evento di casa.

Il 31enne potrà disputare un'altra gara a Phillip Island a febbraio, quando il Mondiale SBK farà la sua ultima visita al tracciato situato appena fuori dalla Melbourne continentale.

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