MotoGP | Penalizzati Augusto Fernandez, Zarco e Bradl per la pressione gomme

Il Gran Premio di Germania di MotoGP è stato una delle gare più complicate per la gestione degli pneumatici: tra le temperature piuttosto basse ed il layout del Sachsenring che prevede appena tre curve a destra, era molto difficile mantenerli sempre nel giusto range di pressione e temperatura.

E quando si creano queste condizioni, è facile che possa capitare di vedere alcuni piloti incappare in una penalità legata alla pressione degli pneumatici, che deve rispettare per almeno il 60% della distanza di gara il valore minimo imposto dal fornitore unico Michelin.

Dopo la gara del Sachsenring sono stati ben tre i piloti che sono incappati in una sanzione, che per regolamento vuol dire 16" da aggiungere al tempo di gara. Se Assen era toccato a Marc Marquez, che si era visto portare via un quarto posto, stavolta non ci sono grossi scossoni alla classifica, visto che si tratta di protagonisti che hanno battagliato nelle posizioni di rincalzo.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'unico a perdere dei punti è Augusto Fernandez, che aveva tagliato il traguardo in 14° posizione con la sua GasGas Tech3, ma arretra al 16°, facendo scalare più avanti le due Honda di Takaaki Nakagami e di Luca Marini, che va quindi a conquistare il primo punto della sua travagliata prima annata da pilota HRC.

In penalità ci sono finite anche le altre due RC213V di Johann zarco e di Stefan Bradl, che avevano chiuso rispettivamente in 17° ed in 18° posizione. Se il francese del Team LCR ha conservato il suo piazzamento, il collaudatore tedesco invece è scivolato in fondo alla classifica, in 20° piazza, alle spalle anche di Remy Gardner, che questo fine settimana ha debuttato sulla Yamaha ufficiale, sostituendo l'infortunato Alex Rins.