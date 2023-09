MotoGP | Penalità Bastianini: perde 3 posizioni in griglia

Il Gran Premio di Catalogna non inizia nel migliore dei modi per Enea Bastianini, che prima sorride per aver agguantato l’accesso diretto alla Q2 e poi incappa in una sanzione. Il pilota Ducati è infatti colpevole di aver percorso la Curva 1 troppo lentamente durante la seconda sessione di libere rimanendo in traiettoria e ostacolando un altro pilota.

Per questo la Direzione Gara ha imposto tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Bastianini dovrà quindi togliere tre posizioni a quella che conquisterà nella qualifica di domani, ma come di consueto, la sanzione verrà applicata alla gara della domenica. “È stato osservato che il pilota guidava lentamente disturbando un altro pilota alla Curva 1. Questo va contro le precise istruzioni date a piloti e team MotoGP, ed è considerato guida irresponsabile”, si legge sulla nota diffusa dalla Direzione Gara in cui conferma la sanzione.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Ducati perderà così 3 posizioni domenica e sarà costretto a una gara in difesa, dove però proverà a partire il più avanti possibile. Enea è riuscito infatti ad accedere direttamente alla fase decisiva della qualifica di domani, quella che assegnerà la pole position del Gran Premio di Catalogna. Appare più soddisfatto, Bestia, di questo venerdì che lo vede compiere dei piccoli passi in avanti.

Tuttavia, il piccolo intoppo della sanzione non riesce a rendere la giornata completamente buona. Situazione che può capitare e in cui Bastianini è incappato questo fine settimana. Ciò su cui maggiormente si concentra il pilota romagnolo è ora familiarizzare al meglio con la GP23 e provare a compiere ulteriori passi in avanti in vista dell’ultima parte di stagione, mentre domenica sconterà la sua penalità.