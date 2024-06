MotoGP | Pedrosa senza remore: “Marquez? Un furbetto”

La MotoGP non è ancora giunta al suo giro di boa e già il mercato impazza, con l’annuncio di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati per le prossime due stagioni. Questo è solo l’ultimo dei comunicati che ha infiammato la prima parte di 2024 e che sarà al centro dell’attenzione per i prossimi mesi. L’otto volte iridato non ha ancora indossato la tuta rossa, ma ha già scritto la storia con la firma per la Casa di Borgo Panigale, con cui proverà a conquistare il suo nono titolo.

Marquez, con i suoi 31 anni, è ormai un veterano della categoria e di storia ne ha già vissuta e scritta tanta. Lo sa bene anche Dani Pedrosa, che è stato suo compagno di squadra per sei stagioni (dal 2013 al 2018) e che, dunque, lo conosce molto bene. Proprio il pilota di Sabadell ha pubblicato un video in collaborazione con il suo sponsor principale, Pont Group, in cui gioca a definire con un solo aggettivo i rivali con cui ha corso, tra le altre cose. Spicca proprio la definizione di Marc Marquez: Pedrosa lo qualifica come “furbetto”. Appropriata alla luce di quanto emerso negli anni e, soprattutto, in questi ultimi giorni? Molto probabile, secondo l’ex pilota.

Marc Marquez, Gresini Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra i vari nomi che gli vengono sottoposti c’è anche Valentino Rossi. Il Dottore è stato il primo rivale con cui Pedrosa si è dovuto confrontare (e sicuramente il più longevo in termini di carriera). L’aggettivo con cui lo definisce è infatti “rivale”, proprio per gli anni trascorsi a lottare in pista, tra vittorie e sconfitte. È poi arrivato Jorge Lorenzo, con cui la rivalità è stata accesissima durante gli anni (tanto da far intervenire l’allora Re Juan Carlos per farli riappacificare a Jerez nel 2008). I rapporti si sono distesi con il tempo, tanto che recentemente i due si sono sfidati in un duello di boxe, ma nessuno ha mai rivelato l’esito. Pedrosa, nel descrivere Lorenzo con un aggettivo, dice: “KO”. Un indizio sul vincitore della battaglia?

Presente e futuro: non può mancare una menzione al campione del mondo in carica. Pecco Bagnaia, forse meno aggressivo di altri piloti in pista, si contraddistingue per la sua intelligenza e lungimiranza. Il pilota Ducati non è solo forza, ma anche testa e Pedrosa lo definisce “perfezionista”. Immancabile anche Pedro Acosta, che il connazionale qualifica con la parola “futuro”. Non poteva essere altrimenti per l’astro nascente della MotoGP.