MotoGP | Pedrosa: “Marquez passa sopra tutto per avere una moto vincente”

Quando Marc Marquez ebbe il grave incidente nel 2020, Pedrosa era già fuori da Honda e, ormai ritirato, lavorava per KTM, il costruttore rivale. Il #26 aveva conosciuto quello che era stato il suo compagno di squadra per sei anni quando era sulla cresta dell’onda, con cinque mondiali vinti senza lasciare altro che le briciole agli avversari.

Dopo gli anni di gloria, Marquez ha dovuto combattere con un grave infortunio al braccio, accompagnato dal calo delle prestazioni delle moto di Tokyo, un calvario che Pedrosa non ha vissuto così da vicino. Nonostante conosca bene Marc, Dani è rimasto colpito da come in meno di un anno sia passato dal suo momento peggiore, in cui pensava al ritiro, ad assicurarsi un posto nel team ufficiale Ducati.

"Ad Assen Marquez mi ha sorpreso, perché, nelle dichiarazioni del giovedì, ha detto che stava per ritirarsi. Ma questa sensazione non mi era mai arrivata. Sì, avevo capito che non poteva continuare in quella situazione con Honda. Ma è normale capire che qualsiasi pilota che vuole essere vincente non può rimanere molti anni in una situazione così negativa, come potrebbe accadere ora a Joan Mir", ha spiegato Pedrosa nel Podcast MotoGP "Por Orejas", che sarà pubblicato questa settimana sulle piattaforme e sul canale YouTube di Motorsport.com in spagnolo.

Dani Pedrosa cree que Marc Márquez ha pasado por encima de todo para conseguir tener la moto ganadora Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono rimasto sorpreso quando ha detto che pensava al ritiro. In ogni caso, la capacità che ha avuto di ribaltare la situazione è impressionante. Perché c'è Jorge Martin, che ha fatto di tutto e di più per meritarsi la Ducati ufficiale. Voglio pensare che non avrebbe potuto fare di più", ha detto riferendosi allo spagnolo.

"Quindi, non so quali armi abbia usato Marc né quali siano le strategie che ci sono dietro. Le ignoro, ma in ogni caso è passato dalla moto che aveva con la Honda ufficiale alla moto ufficiale più competitiva in pochissimo tempo. E questo è difficile", spiega Dani.

In un certo senso, con questa manovra Márquez ci ha ricordato un po' Valentino Rossi, capace di gestire il mercato e i marchi a suo favore: "Non so se ho capito la domanda, ma credo che nel caso di Valentino le sue mosse siano sempre state fatte un po' più con il cuore, con un po' più di amore, con un po' più di affetto, con il marchio, con la sintonia, con quello che stava facendo. Penso che Marc Márquez stia facendo questo cambiamento, passando sopra tutto, facendo qualsiasi cosa sia necessaria per lui", ha detto il tre volte campione del mondo.

"Marc ha detto 'devo essere in quel posto', quindi si può considerare una cosa positiva. Questo ragazzo vuole vincere a tutti i costi ed è un merito per lui quello che sta facendo. Allo stesso modo, si può pensare il contrario. Non so come sarà la questione Red Bull (lo sponsor personale di Marc, ndr), perché abbiamo già visto che la questione Honda è ormai alle spalle. Ci sono molte cose in mezzo che ti hanno accompagnato durante questo periodo, i meccanici e tutto il resto. Lui ha preferito avere la moto vincente piuttosto che continuare con tutti questi rapporti che ha avuto per tanti anni. C'è chi può vederla come una cosa positiva e chi invece la vede più come una cosa negativa", ha proseguito il #26.

"In riferimento alla domanda sul paragone con Valentino, quei cambiamenti che ha avuto, penso che Vale li abbia sempre fatti più per quello che sentiva nel suo cuore che per scegliere la moto vincente a ogni costo", ha detto il catalano.