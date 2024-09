MotoGP | Pedrosa: "KTM? È già tutto deciso, presto ci saranno notizie”

KTM sta preparando una nuova ristrutturazione della propria struttura in vista della prossima stagione. Questa potrebbe includere un cambio di ruolo per Dani Pedrosa e l’arrivo di un nuovo team manager in sostituzione di Francesco Guidotti, che nonostante un contratto in vigore fino al 2025, non continuerà il prossimo anno come gli è stato comunicato.

Una delle opzioni valutate da KTM è stata quella di offrire a Dani Pedrosa un ruolo di dirigenza. Questo venerdì, il tester della Casa austriaca, che alterna il suo lavoro di pilota di sviluppo con quello di commentatore televisivo, ha parlato con Dazn Spagna di queste informazioni sul futuro di KTM: “È tutto deciso, ma logicamente non posso anticipare alcuna informazione prima che lo faccia Pit (Beirer, ndr)”.

In seguito, gli è stato chiesto cosa piacerebbe a Dani: “A me la cosa che piace di più è guidare la moto”, ha spiegato lasciando intendere che continuerà a ricoprire questo ruolo di tester, situazione che potrebbe essere compatibile con l’accettare qualcosa in più in termini di potere decisionale.

Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aki Ajo sarà team manager

Scartata l’offerta di team manager KTM da parte di Pedrosa, la prima opzione è, come già spiegato da Motorsport.com, quella di Aki Ajo. Il finlandese, proprietario e direttore delle strutture KTM in Moto2 e Moto3, passerebbe in MotoGP lavorando insieme a Beirer e Dani come consulente di tutta la struttura.

Così, Guidotti lascerà il posto a fine anno, nonostante abbia un contratto con KTM fino a fine 2025, dopo che la Casa di Mattighofen gli ha comunicato l’uscita a tempo debito. L’italiano, che è arrivato tre anni fa al marchio austriaco da Pramac, è alla ricerca di un nuovo team per il 2025.