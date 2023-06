MotoGP | Pedrosa: "Honda sta raccogliendo ciò che ha seminato"

Dani Pedrosa si è ritirato nel 2018 dopo 18 stagioni nel Motomondiale, tutte con la Honda, con cui ha corso nella classe regina dal 2006 dopo aver vinto un Campionato del Mondo 125cc e due nella 250cc tra il 2003 e il 2005. Il pilota spagnolo è attualmente collaudatore per KTM, con cui ha corso due Gran Premi come wild card nel 2021 e nel 2023, dimostrando che la velocità scorre ancora nelle sue vene.

Inoltre, quest'anno Pedrosa ha debuttato come commentatore su DAZN, la piattaforma che offre il campionato in Spagna, e il Gran Premio d'Italia è stato il secondo a cui ha preso parte.

Dopo la gara, vinta da Pecco Bagnaia con Jorge Martin e Johann Zarco sul podio, e in cui Marc Marquez è caduto al sesto giro, Carles Perez, conduttore della trasmissione, ha chiesto a Pedrosa la sua opinione sulla reazione di Marc dopo l'incidente, poiché non aveva mai visto un gesto simile da parte dello spagnolo: ha aperto le braccia come se chiedesse spiegazioni, oltre a non fare alcun tentativo di sollevare la RC213V dalla ghiaia per cercare di riprendere la gara (probabilmente perché la moto era abbastanza danneggiata).

"È chiaro che la situazione sta iniziando a diventare, direi, stancante. Lo schema si sta ripetendo e suppongo che sia qualcosa di difficile da digerire e da capire. Dobbiamo fare un po' di analisi e cercare le ragioni che stanno dietro alle cose e fare un passo alla volta", ha detto Pedrosa.

Nel corso del programma in cui ha analizzato quanto accaduto al Mugello, a Dani è stato chiesto se ritiene che ci sia un'unica causa esterna e se in tal caso si debba puntare il dito contro la Honda.

"Non oserei rispondere a questa domanda", ha detto prima di ricordare che il Campionato del Mondo va ora al Sachsenring, un circuito dove Marc ha vinto 11 volte.

"È un circuito dove potrà misurare al cento per cento se stesso e la moto. La squadra, le gomme, l'intero pacchetto perché è un circuito dove ha vinto dieci volte, ha il riferimento di quali anni è andato meglio e di quali peggio e di come devono comportarsi la moto e lui stesso per avere il feeling giusto. Vedrà quanto è lontano da quel feeling e quali cambiamenti deve fare per ritrovarlo", è stata la sua analisi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez è stato poi intervistato in trasmissione e ha dato le sue impressioni sulla gara, spiegando di aver avuto problemi alla partenza sia della Sprint di sabato che della gara lunga di domenica. Proprio un aspetto su cui la KTM è migliorata straordinariamente e ha messo in scacco il resto dei costruttori, che non capiscono bene come abbia fatto a compiere un passo avanti così importante.

Proprio su questo punto Pedrosa ha chiesto a Marquez: "Abbiamo visto che all'inizio, alla partenza, è dove hai perso molto, e nei primi metri hai perso posizioni. Non so se hai sbagliato o se hai davvero fatto una buona partenza e gli altri erano più veloci", ha detto Dani al suo ex compagno di squadra.

Marquez ha accolto la domanda con un sorriso: "Beh, in realtà sai che come pilota non possiamo entrare nei dettagli, ma è lì che ho avuto problemi nel primo giro. In realtà sono riuscito a salvarlo nella Sprint, ma con il caldo più intenso (domenica) ci sono stati più problemi alla partenza, prima di arrivare alla prima curva, ed è per questo che i piloti hanno iniziato a passarmi. In effetti, nel giro di ricognizione ero molto indietro, non perché lo volessi, ma perché avevo quel problema e come pilota parti un po' destabilizzato. Ho salvato la situazione nel primo giro e poi, invece di perdere posizioni una dopo l'altra, le ho perse tutte insieme e mi sono stabilizzato. Ero arrabbiato perché se si cade al settimo giro o se si cade al ventunesimo, come a Le Mans, non cambia la situazione in campionato, ma almeno si fa tutta la gara e si ottengono informazioni".

"È una buona cosa che ora ci sia la Germania, vediamo se aiuta un po', anche se mi piacerebbe arrivarci in un modo diverso", ha aggiunto Marc alla fine del suo discorso.

Ed è qui che arriva la valutazione di Pedrosa sulle parole di Marquez.

"Un po', la lettura che traggo dai commenti che ha fatto, che sono stati abbastanza sinceri in questo momento, perché stiamo guardando al presente, è che il raccolto... loro (Honda) stanno cercando risultati, la gente si aspetta i loro risultati, ma credo che il raccolto non sia buono perché c'è stato un problema quando è stato seminato, e oggi quello che stanno raccogliendo non è quello che si aspettava", ha detto il pilota di Sabadell.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images