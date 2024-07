MotoGP | Pedrosa: "Gli ultimi anni soffrivo di stanchezza cronica"

Dani Pedrosa ha ammesso di aver sofferto di stanchezza cronica nelle ultime tre stagioni della sua carriera in MotoGP con la Honda.

Il 31 volte vincitore di GP ha rivelato che gli è stato diagnosticato lo stesso problema che ha compromesso la carriera del suo ex compagno di squadra Casey Stoner, ritiratosi dalla MotoGP dopo il 2012 a soli 27 anni.

Lo spagnolo ha dichiarato che gli ci sono voluti altri tre anni per riprendersi completamente dagli effetti del disturbo e tornare in pista.

In un'intervista rilasciata a Motorsport.com, Pedrosa ha fatto luce sul suo periodo in MotoGP e su come la sua forma fisica abbia contribuito alla decisione di appendere il casco al chiodo nel 2018.

"Come Stoner, anch'io ho sofferto di stanchezza cronica nei miei ultimi anni in MotoGP. Negli ultimi due o tre anni della mia carriera ho avuto a che fare con questo problema", spiega.

"Ho tirato avanti fino a quando ho capito che non potevo uscire da lì e che dovevo smettere di correre. Ci sono voluti circa tre anni per tornare in pista".

Pedrosa è considerato il più grande pilota a non aver vinto un campionato nella classe regina. Ingaggiato dalla Honda nel 2006 come pilota ufficiale di MotoGP, si è classificato tre volte secondo in una carriera scintillante che ha portato 112 podi e 31 pole oltre alle sue 31 vittorie in gara, ma senza mai conquistare il titolo.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante le sue 13 stagioni in MotoGP come pilota a tempo pieno, Pedrosa è stato afflitto da infortuni che gli hanno impedito di puntare costantemente al vertice. Lo spagnolo ha finito per perdere diverse gare a causa di cadute, mentre ha trascorso una discreta quantità di tempo senza essere pienamente in forma sulla moto.

Ora collaudatore di KTM, ha nuovamente espresso la sua frustrazione per le conseguenze di questi infortuni sulla sua permanenza in MotoGP.

"Abbiamo calcolato il tempo totale in cui sono stato fuori gioco a causa degli infortuni e tutte le gare a cui non ho potuto partecipare per questo motivo, e abbiamo concluso che avrei perso circa 17 o 18 Gran Premi; praticamente un'intera stagione".

"Quando mi sono ritirato avevo seri problemi con la clavicola, era disintegrata. Una parte di essa era molto danneggiata; l'osso non sarebbe guarito da solo".

"Non si calcificava e non riusciva a sopportare gli sforzi che esercitavo su di essa. È stato un processo molto lungo e grazie ai medici che si occupano di cellule staminali sono riuscito a risolverlo".