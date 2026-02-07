MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: "La Ducati ha fatto una buona mossa..."

Il mercato piloti della MotoGP per il 2027 sta assumendo un ruolo più importante dell'azione in pista, anche se la pre-stagione 2026 è iniziata da poco grazie ai test di Sepang. Anche se c'è stato solo un rinnovo effettivo, quello di Marco Bezzecchi con Aprilia, e se ne prevede uno imminente, quello di Marc Márquez con Ducati, il resto delle pedine si stanno muovendo molto velocemente nell'ombra.

Su Motorsport.com vi abbiamo raccontato in esclusiva due movimenti che avranno luogo per il prossimo anno: Fabio Quartararo lascerà la Yamaha per correre con l'altra casa giapponese, la Honda, e Jorge Martín ha concordato il suo ingaggio con il marchio di Iwata, andando così a sostituire "El Diablo".

Ma il terremoto interesserà anche la Ducati. Un altro trasferimento in fase di conferma è quello di Pedro Acosta, che lascerà la KTM per firmare con la Rossa, dove formerà una coppia di lusso nel team ufficiale insieme a Marc Marquez. In questo modo, lascerà il posto a Pecco Bagnaia che, alla fine dei test a Sepang, sembra già aver ammesso che la fine del suo rapporto con la casa di Borgo Panigale.

Un mercato così frenetico suscita passioni tra i tifosi e nel paddock, ma anche opinioni di ogni tipo. E una delle più preziose è quella di Dani Pedrosa, leggenda della MotoGP, attuale collaudatore della KTM e commentatore di DAZN. Proprio nel riassunto dei test di Sepang della rete televisiva, al pilota di Castellar del Vallès è stato chiesto un parere su tutti questi movimenti.

Dando per scontato che non siano ancora stati confermati ufficialmente, il #26, ben informato su ciò che accade alla KTM e con Pedro Acosta, ha sottolineato in particolare "una buona mossa" della Ducati, riferendosi, senza nominarlo, a ciò che accadrà con lo "Squalo di Mazarron": "Sapevamo che le pedine sarebbero state mosse molto presto, ma si può dire che è stato il mercato più veloce della storia", ha esordito.

"Perché quasi tutta la griglia è già pronta prima del primo giorno di test, il che è qualcosa di inedito. Il cambiamento più succulento? Non sono tutti confermati. Ma va bene, senza dubbio il la Ducati ha fatto una buona mossa", ha continuato.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Interrogato sui titoli dei test di Sepang, il "samurai" ha fatto un interessante bilancio: "È difficile trarre conclusioni dopo questo test, ma uno dei titoli più ovvi è, credo, la buona forma fisica di Marc. Direi anche i problemi tecnici che sta avendo la Yamaha con la nuova moto, alcuni problemi simili che ha avuto anche la Honda, e poi aggiungerei un po' di incertezza, nel senso che bisogna avere pazienza. Credo che non tutti stiano ancora traendo molte conclusioni".

"Vedo forte l'Aprilia, almeno Marco Bezzecchi sembra molto concentrato. Anche il team in generale, con la scenetta che hanno fatto (il videl del matrimonio tra "Bez" e la RS-GP per annunciare il rinnovo) Ma quando li vedi in pista, sembrano davvero messi molto bene, davvero".

Alla domanda se KTM possa vincere una gara quest'anno, Pedrosa ha risposto affermativamente, concentrandosi anche sulla situazione di Honda e Bagnaia, in vista di una battaglia che potrebbe essere più serrata nella classe regina nel 2026: "Potere, si può. Poi bisogna mettere a posto le cose e vedremo quanto saranno difficili, con Marc in pista, con Bezzecchi forte e con altri rivali che possono riservare sorprese. Ma il team sta lavorando affinché Pedro abbia la possibilità di vincere qualche gara".

"Le Honda hanno fatto un grande passo avanti, da quello che si vede, almeno nel giro veloce, e anche nella velocità massima. Hanno sicuramente fatto qualcosa al motore. Si sta dimostrando che i tempi stanno migliorando".

"Credo che ci sarà un po' più di rivalità e incertezza nelle prime gare. Ci sono piloti che saranno ancora alla ricerca del loro assetto, e alcuni di loro, su alcuni circuiti, avranno un assetto migliore che su altri, e le cose saranno più serrate. Senza dubbio, quelli che hanno la mentalità di lottare per il campionato del mondo, come Marc o Bezzecchi, saranno molto forti. L'incognita è vedere se Pecco Bagnaia, quest'anno, riuscirà a essere più competitivo rispetto al 2025. Vedendolo in pista, sembra in forma. Potrebbe iniziare l'anno con un buon ritmo", ha concluso.