MotoGP | Pedrosa: "Con un po' di fortuna avrei vinto due titoli, forse tre"

Dani Pedrosa è stato promosso in MotoGP dalla Honda nel 2006, dopo aver vinto tre campionati mondiali consecutivi, uno nella 125cc e due nella quarto di litro. Dopo l'esordio nella Movistar Cup e gli anni nelle classi minori, il campionato vedeva nello spagnolo un potenziale campione della MotoGP, un potenziale Mick Doohan spagnolo.

Tuttavia, infortuni, sfortuna e l'emergere di un pilota a cui nessuno pensava nel 2006, il connazionale Jorge Lorenzo, arrivato in MotoGP nel 2008 come due volte campione della 250cc, hanno chiuso la porta alle ambizioni iridate di Pedrosa.

L'attuale collaudatore della KTM, nonché commentatore televisivo di successo, è stato l'ospite principale del podcast "Por Orejas" di Motorsport Network e per quasi un'ora ha fornito spunti molto interessanti.

Mentre Pedrosa ha trasmesso l'immagine di un pilota scolpito per vincere il titolo, Lorenzo ha dato l'impressione, quando è arrivato nel paddock del Mondiale, di essere un "cucciolo abbandonato". Alla fine però è stato un po' un mondo alla rovescia: mentre il maiorchino ha vinto tre titoli, Pedrosa non l'ha mai fatto, mantenendo per anni una rivalità estrema con lui, che ora è stata fortunatamente reindirizzata.

"Penso che Jorge si meriti quello che ha vinto. Voglio dire, non voglio togliergli nulla, anzi", spiega Pedrosa nel podcast. "Nel mio caso, se solo un paio di cose fossero andate bene, sarei stato due volte campione del mondo facilmente, forse tre", aggiunge.

Con il beneficio dell'esperienza e del senno di poi, Pedrosa ammette che non tutto è stato fatto bene, da parte sua, all'epoca.

"Abbiamo fatto le cose molto bene in 125cc e 250cc, ma poi non abbiamo saputo adattarci bene all'ambiente mediatico, eravamo ancora molto chiusi in quello che era lo stile che aveva funzionato per noi in 125cc e 250cc, ma la MotoGP ha un'atmosfera diversa", spiega.

"Devi entrare nel gioco dei media perché i tuoi rivali lo fanno e in quel caso c'era Valentino Rossi, che era indiscutibilmente un crack in quell'area. E che ti piaccia o no, anche se hai un carattere diverso, come Casey Stoner, anche lui diverso, molto chiuso come me, devi saper gestire un po' quell'atmosfera, e noi non l'abbiamo fatto bene. Non dico che sia stata la causa di tutto, ma quando ci si aspetta che si faccia qualcosa di così difficile da realizzare e non si sa come gestire le cose quando vanno male, diventa sempre più un peso".

Ora che ha una maggiore dimestichezza con i media, soprattutto essendo un commentatore, Pedrosa ritiene che all'epoca sarebbe stato meglio se avesse avuto "un po' più di flessibilità mentale per adattarsi più rapidamente a queste cose", e fa un esempio.

"Ho sempre comunicato molto bene con i giapponesi e ho sempre avuto un'ottima intesa con loro quando si trattava di sviluppare la moto", ha spiegato. "Tuttavia, con i giornalisti, spagnoli o stranieri, ho sempre avuto più difficoltà, non ho avuto una buona comunicazione", si rammarica.

Alberto Puig y Dani Pedrosa Foto de: Repsol Media

Nessun rapporto con il suo scopritore Alberto Puig

Quando Pedrosa parla al plurale di ciò che ha fatto di buono o di sbagliato, soprattutto nella gestione dei media durante il passaggio alla MotoGP, si riferisce all'uomo che è stato il suo scopritore e, per un decennio, il suo manager: Alberto Puig. Un rapporto che si è concluso in modo un po' traumatico.

"È da molto tempo che non comunichiamo, non ci parliamo e basta", ha spiegato Dani a proposito del suo attuale rapporto con Puig. "Non ho problemi con lui, assolutamente. Non c'è molto altro da aggiungere, voglio dire, ci siamo separati e abbiamo smesso di comunicare, ma da parte mia va tutto bene", dice, anche se ammette che, all'epoca, è stata una separazione dura. "Sì, è stata un po' dura. Parlo di me, non so come l'abbia vissuta lui, ma nel mio caso è stato così", confessa il catalano, che ha superato con successo quel capitolo della sua vita molti anni fa.