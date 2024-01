MotoGP | Pedrosa, che piega sulla neve con la KTM!

L’inverno è la stagione dove tutto si ferma, i motori sono spenti e ci si prepara per togliere i veli alle moto e tornare in sella quando il bel tempo spunta e le temperature diventano più miti. Tuttavia, c’è sempre un’eccezione a questa regola e Dani Pedrosa ci regala qualche piega… Innevata.

Lo spagnolo, infatti, ha preso parte al “F.A.T. Ice Race”, evento che connette il motorsport con la natura, mettendosi alla guida della RC16 nella neve. Tuta e casco, e si sale in moto, ma le pieghe non sono state sull’asfalto. Le gomme della KTM sono state chiodate consentendo così al pilota MotoGP di guidare tra ghiaccio e neve, dando prova delle sue grandi abilità.

Lo stesso Pedrosa ha postato sul suo profilo Instagram un momento dell’evento in cui è impegnato a fare una curva. Se il gesto è usuale, sicuramente lo scenario non lo è. La “macchia” blu e arancione spicca nel bianco di un tipico paesaggio invernale.

Dani Pedrosa non dovrà attendere molto prima di tornare in pista… Quella vera. Presto volerà in Malesia, dove agli inizi di febbraio si svolgeranno i test pre-stagionali della MotoGP. Lo spagnolo sarà chiamato a provare la sua RC16, in qualità di tester KTM, e continuerà il suo lavoro di sviluppo che fino ad ora ha portato molti frutti.