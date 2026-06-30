MotoGP | Pedro Acosta operato con successo per la sindrome del tunnel carpale
Pedro Acosta è stato operato con successo questo martedì a Barcellona per la sindrome del tunnel carpale che lo ha costretto al ritiro ad Assen. Si prevede che sarà pronto per il Sachsenring, se supererà un controllo medico.
Pedro Acosta è stato operato con successo questo martedì, 30 giugno, per un problema all'avambraccio destro, la sindrome del tunnel carpale, che appena due giorni fa lo aveva costretto a ritirarsi dalla gara lunga del Gran Premio d'Olanda, sul circuito di Assen. Il murciano dovrebbe tornare in azione al prossimo appuntamento, al Sachsenring, sempre che superi un controllo medico.
Lo "Squalo di Mazarron" stava correndo nel secondo gruppo, quello alle spalle delle Aprilia, e stava lottando per la quarta posizione con Marc Marquez e Pecco Bagnaia, finché nella seconda metà della gara ha dovuto ritirarsi improvvisamente, facendo capire di avere problemi di natura fisica per il modo in cui scuoteva l'avambraccio destro.
In seguito, è stato lo stesso Acosta a confessare ai media che, negli ultimi tempi, si portava dietro un problema di sindrome del tunnel carpale, sul quale i suoi medici lo avevano già avvisato: ad un certo punto, si sarebbe dovuto operare. Il murciano ha indicato che, sebbene in alcune gare lo stesse soffrendo intensamente, in altre riusciva a gestirlo. Ma alla "Cattedrale" è stato impossibile, arrivando a non sentire quando azionava la leva del freno. Cosa che lo ha portato a ritirarsi e a prendere una decisione importante.
Il pilota della KTM aveva in programma di operarsi per questo problema dopo il Gran Premio di Germania del prossimo 12 giugno, che segnerà l'arrivo della pausa estiva della MotoGP. Tuttavia, per la gravità della situazione, Acosta ha deciso di anticipare l'intervento a prima del Sachsenring. Alla fine, il due volte campione del mondo è passato dalla sala operatoria questo martedì, venendo operato dal dottor Xavier Mir all'Hospital Universitari Dexeus, a Barcellona.
Nel primo pomeriggio, è stata la stessa KTM a confermare tramite un comunicato che l'operazione è stata un successo, e che Acosta si concentrerà ora sul recupero per essere al massimo livello al Sachsenring. Tuttavia, la prossima settimana dovrà sottoporsi e superare un controllo medico per confermare la sua partecipazione al GP di Germania.
"Pedro Acosta si è sottoposto questa mattina a un piccolo intervento chirurgico al polso destro per trattare la sindrome del tunnel carpale, che si è svolto con successo. Si prevede che torni a competere nel Gran Premio di Germania, sempre che superi una visita medica la prossima settimana", ha spiegato KTM.
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