MotoGP | Pecco, Vale e l’Academy “scaldano i motori” a Portimao

L’inverno sta finendo per la MotoGP, che inizia a scaldare i motori in vista della stagione 2023. Prima di volare in Malesia per i primi test pre-stagionali della classe regina, ci si deve togliere di dosso un po’ di fermo invernale e per farlo c’è solo un modo: indossare tuta e casco e girare in pista. È il caso della VR46 Academy, che è volata a Portimao per svolgere due giorni di test e iniziare il riscaldamento per la MotoGP.

Tra i saliscendi dell’Algarve abbiamo potuto ammirare Pecco Bagnaia in sella alla Ducati Panigale che sfoggiava il numero 1, lo stesso che vedremo sulla Desmosedici GP23. Il campione del mondo in carica della MotoGP ha affrontato le curve del tracciato di Portimao con una V4S girando molto forte: ha siglato infatti un 1’43”286, un crono non troppo lontano dal record fatto segnare da Fabio Quartararo durante il GP del Portogallo del 2022 (il tempo in gara è stato di 1’39”435).

Insieme al campione in carica c’erano anche i due portacolori del team Mooney VR46: Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno sfruttato le due giornate di sole del Portogallo per sgranchirsi un po’ e fare un warm-up in attesa di risalire sulla loro Desmosedici per affrontare rispettivamente la seconda e la terza stagione nella classe regina. Anche Franco Morbidelli si è unito al gruppo di “ducatisti” per mettersi alla prova e, in sella alla sua Yamaha, ha girato con i suoi compagni dell’Academy.

Spettatore d’eccezione era Valentino Rossi, che non ha resistito al fascino delle due ruote ed è tornato al suo primo amore: la moto. Il nove volte iridato è salito in sella a una Yamaha e ha pennellato le curve di Portimao, come testimonia un video che lo stesso Dottore ha postato sui social. Reduce dalla 24 Ore di Dubai, Vale si prepara alla 12 Ore di Bathurst di questo fine settimana nel modo migliore che conosce: guidando una moto.