MotoGP | Pecco ed Enea sulla pista "amica" di Ducati per frenare Martin

Il Gran Premio d’Austria ci fa entrare pienamente nella seconda metà di questa stagione MotoGP, che appare più combattuta che mai: arrivati all’undicesimo appuntamento del 2024, il team Ducati ufficiale approda al Red Bull Ring da inseguitore, con Pecco Bagnaia secondo in campionato a soli tre punti dal nuovo leader Jorge Martin.

A Spielberg si rinnova la lotta per il titolo, su una pista che storicamente è congeniale alla Desmosedici. Da quanto la MotoGP è tornata a correre in Stiria, i risultati sono sempre stati di rilievo e il campione del mondo in carica si presenta in Austria forte dei bei ricordi delle ultime due edizioni: qui, infatti, ha trionfato nel 2022 e nel 2023, disputando lo scorso anno uno dei weekend più solidi, con pole position e doppietta.

“Sono felice di tornare a correre in Austria”, afferma Bagnaia alla vigilia dell’inizio di weekend. “Il circuito di Spielberg è tra le piste che mi piacciono di più e in passato siamo sempre stati competitivi. In generale, è un tracciato dove le Ducati sono sempre state molto veloci; perciò, mi aspetto molti piloti in grado di lottare per le prime posizioni”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se fino a Silverstone l’obiettivo era mantenere la leadership in campionato, ora la prospettiva è cambiata. Da secondo in classifica, punta a non far allontanare troppo il suo diretto rivale Martin e, possibilmente, scavalcarlo di nuovo: “Il nostro approccio al fine settimana sarà quello di sempre. Ora l’obiettivo sarà cercare di tornare in testa alla classifica generale e poi provare ad aprire il distacco in Campionato nelle prossime gare”.

Sarà un weekend importante anche per Enea Bastianini, che si presenta in Austria forte del trionfo di due settimane fa a Silverstone, in cui ha trionfato sia nella Sprint che la domenica. Con la vittoria in Gran Bretagna, il romagnolo della Ducati ha scavalcato Marc Marquez in campionato andando a prendersi la terza posizione e candidandosi come un contendente al titolo.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Bei ricordi del Red Bull Ring anche per Bestia, che nel 2022 ha conquistato la sua prima pole position in MotoGP e quest’anno ha l’obettivo di continuare a mostrare pienamente il suo potenziale per rimanere ancorato alla lotta per il mondiale: “La pista austriaca mi è sempre piaciuta ed è sicuramente ‘amica’ delle Ducati. Qui nel 2022 ho ottenuto anche la mia prima pole position in MotoGP. A Silverstone siamo riusciti ad essere veloci fin dal venerdì e anche la qualifica è andata meglio rispetto ai Gran Premi scorsi”.

“Penso di poter ripartire così anche qui in Austria e ritrovare le stesse sensazioni che mi hanno permesso di essere così competitivo in Inghilterra. Il feeling con la moto c’è e stiamo lavorando bene perciò sono fiducioso di poter fare bene anche qui a Spielberg. Ora non voglio pensare al Campionato: la lotta per la prima posizione non è ancora realistica, ma lavoreremo sodo per continuare ad essere costanti ed essere sempre lì davanti in gara”, afferma Bastianini.