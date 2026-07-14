MotoGP | Pecco Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva dal Ministro Tajani
Il due volte campione del mondo MotoGP è stato insignito di questa onorificenza in occasione dell'evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, andato in scena alla Farnesina, al quale ha partecipato anche una ricca delegazione della Ducati.
Francesco Bagnaia premiato dal Ministro Antonio Tajani
Foto di: Ducati Corse
L’eccellenza italiana protagonista alla Farnesina a Roma. Oggi il Ministero degli Affari Esteri ha ospitato l’evento speciale “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, celebrando il profondo legame tra il motociclismo italiano, la cultura e il prestigio mondiale.
L’evento ha visto l’intervento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, l’On. Antonio Tajani. Un momento davvero storico: il due volte campione del mondo di MotoGP, Francesco “Pecco” Bagnaia, è stato ufficialmente nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva.
Un riconoscimento di cui andare fieri per un atleta che porta lo spirito e la determinazione italiani sulla scena mondiale, correndo in sella ad una moto italiana come la Ducati, una cui delegazione ha partecipato all'evento con figure di spicco come l'amministratore delegato Claudio Domenicali, il direttore sportivo Mauro Grassilli ed il direttore tecnico Davide Barana.
Francesco Bagnaia e il team Ducati premiati dal Ministro Antonio Tajani
Foto di: Ducati Corse
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