MotoGP | Pavesio ammette: "Yamaha ha una montagna da scalare"
Il disastro della nuova Yamaha M1 V4 nel suo primo Gran Premio di MotoGP, questo fine settimana in Thailandia, ha costretto il direttore generale del team ad uscire allo scoperto per affrontare la tempesta.
Per quanto accaduto domenica a Buriram, dove i quattro piloti Yamaha sono finiti tra gli ultimi cinque classificati, fosse prevedibile fin dal primo minuto, il livello di rabbia dei piloti del costruttore di Iwata ha portato il direttore generale del team, l'italiano Paolo Pavesio, a prendere due decisioni che, insieme, non hanno precedenti: la prima è stata quella di impedire ai quattro piloti sotto contratto con il marchio, Fabio Quartararo, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu e Jack Miller, di parlare con i media dopo la gara. La seconda è stata quella di affrontare lui stesso i media per fornire spiegazioni.
"In questo momento credo sia giusto che sia io a spiegare a che punto siamo", ha esordito il dirigente, che dallo scorso anno ha sostituito il britannico Lin Jarvis. "Siamo a un punto in cui vediamo la differenza che ci separa dai più veloci e abbiamo una montagna da scalare", ha aggiunto.
"I nostri piloti stanno dando il 110%, così come l'azienda, e continueremo a farlo. Non sarà da un giorno all'altro, non c'è magia. Ogni volta che scendiamo in pista scopriamo cose nuove. Grazie alle concessioni, possiamo lavorare molto con la nostra moto".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Il miglior piazzamento al traguardo in Thailandia è stato quello di Quartararo, 14°, a quasi 31 secondi dal vincitore, il che significa che ha perso più di un secondo in ciascuno dei 26 giri completati. Tra le altre cose, sia il francese (2 punti) che Rins (1), che ha chiuso al 15° posto, sono riusciti a conquistare punti perché tre piloti che li precedevano, Marc Marquez, Joan Mir e Alex Marquez, non hanno terminato la gara.
Per il momento, Yamaha farà affidamento su ciò che ha a disposizione nelle prossime gare, Brasile, Stati Uniti e Qatar (se si correrà), poiché lo stesso Pavesio ha informato che "arriveranno nuovi pezzi importanti, ma li incorporeremo in Europa", a partire dal GP di Spagna, alla fine di aprile.
"Sapevamo che all'inizio avremmo perso qualcosa nel giro secco, perché l'anno scorso eravamo ad un livello molto alto. Abbiamo capito che avremmo dovuto sacrificarlo per ottenere una maggiore consistenza in gara. Direi che sabato non è andata male; la differenza tra il vincitore e la prima Yamaha è stata esattamente la stessa dell'anno scorso, per un progetto che è appena agli inizi. Nella gara lunga, chiaramente abbiamo sofferto un po' di più", ha ammesso.
Silenzio mediatico dei piloti
Pavesio ha giustificato l'assenza dei piloti davanti ai media e capisce la loro frustrazione. "Penso che sia difficile per tutti emotivamente perché, ovviamente, i piloti sono quelli che tutti aspettano durante il weekend, sono i più esposti", ha detto. "Ma ci sono anche persone alla base che lavorano giorno e notte da molti mesi", ha aggiunto.
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Che sia una coincidenza o meno, il massimo dirigente della Yamaha, che di solito non si reca alle gare, questo fine settimana era a Buriram, dove si stava negoziando la firma del nuovo contratto del costruttore con Dorna per il periodo 2027-2031.
"Questo fine settimana il nostro presidente è venuto dal Giappone. È qui, e si potrebbe pensare che sia venuto per supervisionare le cose. No, è venuto semplicemente per dire che abbiamo il sostegno totale e incondizionato della casa madre e che siamo impegnati a trovare la formula giusta per questo progetto, affinché Yamaha torni al livello che desideriamo. Ma nulla è garantito rispetto al passato, e questo è qualcosa che comprendiamo profondamente. Dobbiamo lavorare, lavorare sodo e lavorare in modo nuovo", ha concluso Pavesio.
Paolo Pavesio, Direttore Generale di Yamaha Motor Racing
Foto di: Alexander Trienitz
