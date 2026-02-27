MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

Michele Pirro sostituisce Fermiín Aldeguer, non ancora completamente guarito dalla frattura al femore, alla guida della Ducati del Gresini Racing questo fine settimana a Buriram. Il pilota italiano, storico collaudatore della Ducati, si è distinto ricevendo nella giornata di venerdì la prima penalità della stagione 2026 della MotoGP.

Nell'ultima parte delle prove, Alex Marquez ha raggiunto Pirro alla curva 10 e ha dovuto rallentare, prima di manifestare il suo malcontento al suo vicino di box per questo weekend. La Direzione Gara ha immediatamente annunciato un'indagine, al termine della quale ha deciso di penalizzare Pirro di tre posizioni sulla griglia di partenza.

"Questo comportamento viola le istruzioni specifiche fornite ai concorrenti e ai team della MotoGP", hanno annunciato i commissari nella loro decisione.

Più precisamente, a Pirro è stata contestata un'infrazione di tipo MGP-SR4, ovvero aver guidato lentamente in traiettoria durante gli ultimi 20 minuti delle prove, fino ad "ostacolare un altro pilota ed influenzare direttamente la sua progressione in Q2", anche se il più giovane dei Marquez è riuscito alla fine ad ottenere il sesto tempo.

La penalità di Michele Pirro sarà applicabile solo alla gara principale, che si disputerà domenica, e non alla Sprint. Tuttavia, è improbabile che avrà un'influenza molto significativa sull'andamento del suo weekend.

Il veterano italiano, che compirà 40 anni a luglio, ha ottenuto l'ultimo posto in entrambe le giornate di test disputate lo scorso fine settimana e nelle due sessioni di oggi a Buriram. Nelle prove libere, tra le altre cose, si è classificato a più di un secondo dal primo pilota davanti a lui.