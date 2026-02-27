MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez
Michele Pirro ha ricevuto la prima penalità della stagione al GP di Thailandia, per aver ostacolato Alex Marquez, suo compagno di squadra al Gresini Racing questo fine settimana, durante un giro veloce nelle prove libere del venerdì pomeriggio.
Michele Pirro sostituisce Fermiín Aldeguer, non ancora completamente guarito dalla frattura al femore, alla guida della Ducati del Gresini Racing questo fine settimana a Buriram. Il pilota italiano, storico collaudatore della Ducati, si è distinto ricevendo nella giornata di venerdì la prima penalità della stagione 2026 della MotoGP.
Nell'ultima parte delle prove, Alex Marquez ha raggiunto Pirro alla curva 10 e ha dovuto rallentare, prima di manifestare il suo malcontento al suo vicino di box per questo weekend. La Direzione Gara ha immediatamente annunciato un'indagine, al termine della quale ha deciso di penalizzare Pirro di tre posizioni sulla griglia di partenza.
"Questo comportamento viola le istruzioni specifiche fornite ai concorrenti e ai team della MotoGP", hanno annunciato i commissari nella loro decisione.
Più precisamente, a Pirro è stata contestata un'infrazione di tipo MGP-SR4, ovvero aver guidato lentamente in traiettoria durante gli ultimi 20 minuti delle prove, fino ad "ostacolare un altro pilota ed influenzare direttamente la sua progressione in Q2", anche se il più giovane dei Marquez è riuscito alla fine ad ottenere il sesto tempo.
La penalità di Michele Pirro sarà applicabile solo alla gara principale, che si disputerà domenica, e non alla Sprint. Tuttavia, è improbabile che avrà un'influenza molto significativa sull'andamento del suo weekend.
Il veterano italiano, che compirà 40 anni a luglio, ha ottenuto l'ultimo posto in entrambe le giornate di test disputate lo scorso fine settimana e nelle due sessioni di oggi a Buriram. Nelle prove libere, tra le altre cose, si è classificato a più di un secondo dal primo pilota davanti a lui.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro
MotoGP | Ducati: nello shakedown debutta un nuovo pacchetto aerodinamico
MotoGP | Bulega: mezza giornata di test a Jerez per guadagnarsi il debutto a Portimao
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"
MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"
MotoGP | Alex Marquez sul futuro: "Non ho ancora firmato nulla, ma ho le idee chiare"
Ultime notizie
F1 | Cadillac: la prima vettura si chiama MAC-26 in onore di Mario Andretti
MotoGP | Martin: "Sto ancora guidando la moto di Bezzecchi e questo mi penalizza"
MotoGP | Bagnaia: ecco perché sembra un "giorno della marmotta", ma non lo è
WEC | AF Corse rinnova la livrea della Ferrari 499P #83
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments