MotoGP | Parola ai piloti: chi vincerà il titolo 2023?

Il Mondiale MotoGP è infuocato, restano solo due appuntamenti prima che finisca la stagione 2023 e 14 punti separano i due contendenti al titolo. Pecco Bagnaia e Jorge Martin si batteranno in duello nei fine settimana che restano prima che cali il sipario su un altro anno appassionante nella classe regina. Ma per chi scommette ogni pilota della griglia?

In un esercizio di immaginazione, il campionato ha posto questa domanda a tutti i piloti della griglia e c’è stata molta disparità di opinioni. Come è logico, la maggior parte degli spagnoli ha puntato sul portacolori Pramac, mentre gli italiani hanno fatto la loro puntata sul rappresentante ufficiale Ducati. Ci sono anche stati molti che hanno dubitato molto e non si sono sbilanciati, come Miguel Oliveira, Brad Binder, Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Tra coloro che danno come favorito il madrileno ci sono alcuni suoi amici del paddock, come Aleix Espargaro, ma anche piloti del calibro di Marc Marquez e Joan Mir, che sanno cosa vuol dire portare a casa il titolo. Oltre a loro, anche Takaaki Nakagami, Pol Espargaro, Alex Marquez e Johann Zarco, compagno di squadra di Martin, credono che si imporrà lo spagnolo.

Dall’altra parte c’è tutto lo squadrone italiano ma anche qualche altro spagnolo, come Raul Fernandez e Augusto Fernandez, che credono che il campione del mondo in carica si riconfermerà per il vantaggio che ha a due gare dal termine. A questi si aggiunge Jack Miller, che pensa che Ducati ufficiale è troppo forte e potrà conquistare il titolo, così come Luca Marini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Franco Morbidelli, anche se quest’ultimo con qualche dubbio.

Nonostante ciò, come si vedono i due protagonisti della lotta al titolo 2023 della MotoGP? Jorge Martin confida in se stesso e l’unico motivo per cui può rendere questo reale è perché il “più veloce”, mentre Pecco Bagnaia ha assicurato che se compie un passo avanti il sabato non avrà troppi problemi a confermare il titolo per il secondo anno consecutivo.