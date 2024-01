MotoGP | Padovani sicura: "Con Marc lotteremo per il Mondiale"

Mancano poco più di due mesi all'inizio del Mondiale MotoGP 2024, ma in casa Gresini Racing non si può non guardare con grande entusiamo e fiducia al Gran Premio del Qatar. Nel 2022 ha conquistato il gradino più alto del podio alla prima stagionale grazie al primo successo nella classe regina di Enea Bastianini, cui ne sono seguiti altri tre nello stesso campionato. Lo scorso anno invece Lusail è stata il teatro del penultimo round e questa volta è arrivata la prima affermazione di Fabio Di Giannantonio.

Dopo due trionfi del genere non si può non sognare in grande, soprattutto perché gli occhi saranno puntati tutti, o quasi, sul box della squadra faentina, visto che quella qatariota sarà la prima gara in sella ad una Ducati di Marc Marquez. E bisogna dire che Nadia Padovani, vedova dell'indimenticato Fausto Gresini, che ha preso le redini della squadra, non sembra intenzionata a nascondersi stando a quanto ha detto in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Non c'è due senza tre! No, dai, andiamoci con i piedi di piombo. Però...", ha scherzato.

La prima presa di contatto, avvenuta subito dopo la fine del campionato a Valencia, è stata positiva, perché lo spagnolo è stato immediatamente veloce in sella alla Desmosedici GP, pur mostrando anche una certa emozione che forse Nadia non si sarebbe aspettata da un otto volte campione del mondo come lui.

"Si è presentato nel team in modo tranquillo e umile. Ti aspetti chissà cosa da uno che ha vinto tanto, invece è stato l'opposto. Anzi, era anche un po' agitato, ansioso di salire in sella per la prima volta alla sua nuova moto. Credo che questo tipo di nervosismo accomuni tutti i piloti all'inizio di un'avventura".

Anche lei però è stata colpita da quel sorriso "da joker" che Marquez ha fatto alla conclusione del suo primo run: "Ero nei box ad aspettare che si togliesse il casco dopo la prima uscita, volevo vedere la prima espressione scendendo dalla moto. Ho visto quel sorrisetto dei suoi e mi sono detta: 'Ok, ci siamo'".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Marc non poteva ancora parlare con i media, essendo sotto contratto con la Honda fino al 31 dicembre, ma aveva già dato i suoi feedback alla squadra: "Era molto contento, aveva anche preferito smettere un'ora prima per non rischiare, avendo solo una moto a disposizione. Però mi ha detto che quello che aveva fatto gli era bastato per capire già un po' di cose".

Anzi, ancora prima di salire in sella alla Ducati, aveva scherzato con il suo nuovo team, dicendo che avrebbero vinto il Mondiale: "Non sapevo lo avesse detto, ma è chiaro che vuole rimettersi in gioco dopo tutti questi anni difficili per il problema al braccio ed un ritorno con una moto difficile che non gli permetteva più certi risultati e con la quale è caduto tantissimo. Non rinunciando però mai a spingere per fare il massimo".

Anche la Padovani però non nasconde che l'obiettivo è almeno quello di provare ad inserirsi nella lotta per il titolo con Marc: "Vincere non lo so, ma lottare per il Mondiale sì, io me lo aspetto da uno come lui. E' chiaro che Bagnaia è un pilota fortissimo, ha molto in mano la moto e in questi anni è cresciuto tantissimo. Martin è un altro a quel livello e guida la Ducati in modo spettacolare. Bezzecchi sta crescendo bene e velocemente. Quindi direi che non sarà così scontato il fatto di vincere il Mondiale, ma noi ci proveremo".

Ma assicura anche che, anche se sicuramente è un personaggio ingombrante, l'arrivo di Marc non creerà delle pressioni extra al Gresini Racing: "No. Semplicemente, cercheremo di dare ancora di più, per noi sarà un modo di crescere ulteriormente, ma non c'è più pressione. Abbiamo sempre lavorato bene, gli uomini del team sono tutti grandi professionisti. Oggi siamo al livello degli ufficiali".

Il contratto di Marc è solo di un anno, una sfida accettata per rimettersi in gioco, anche perché si presume che poi lo cercheranno i team ufficiali: "Io mi affeziono sempre molto ai piloti, cerco sempre di dar loro il meglio. Sicuramente lui ambirà ad un team ufficiale, però c'è tempo per vedere cosa succederà".