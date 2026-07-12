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MotoGP | Operazione riuscita per Bezzecchi, c'è la speranza di rientrare a Silverstone

La frattura scomposta della clavicola sinistra è stata stabilizzata dell'equipe del dottor Porcellini a Sassuolo. Per stimare più precisamente i tempi di recupero bisognerà vedere l'evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni, ma le prime indicazioni sono di ottimismo riguardo alla possibilità di rientrare a Silverstone, dopo la pausa estiva.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' vero che questa sera inizierà la pausa estiva, ma Marco Bezzecchi non ha perso tempo, perché il suo obiettivo è quello di riuscire a tornare in sella alla sua Aprilia alla ripresa del Mondiale MotoGP, che avverrà nel weekend del 9 agosto a Silverstone.

Dopo essere stato vittima di una frattura scomposta alla clavicola sinistra nel corso della Q2 del Gran Premio di Germania, che lo ha costretto quindi a rinunciare alle due gare del weekend del Sachsenring, ha fatto immadiatamente ritorno in Italia, con l'obiettivo di sottoporsi ad un'operazione chirurgica già nella mattinata di oggi.

Un programma che è andato in porto con successo, come ha annunciato la Casa di Noale con una breve nota che ha diffuso poco dopo le 13. Tra le altre cose, la buona notizia è che, anche se bisognerà valutare l'evoluzione nei prossimi giorni, al momento le prime indicazioni che arrivano dall'equipe del dottor Porcellini autorizzano all'ottimismo in vista di un possibile rientro per il Gran Premio di Gran Bretagna.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico", spiega la nota diffusa dall'Aprilia.

Purtroppo quello arrivato al Sachsenring è il quarto zero domenicale consecutivo per il riminese, che nell'ultimo mese e mezzo ha totalizzato appena 13 punti in quattro weekend (tutti nelle Sprint), perdendo così la leadership della classifica iridata che aveva conservato per i primi nove appuntamenti della stagione 2026, grazie ad un inizio strepitoso, nel quale era stato capace di vincere quattro dei primi sette GP.

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