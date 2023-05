MotoGP | Operazione ok per Raul Fernandez, ora obiettivo su Le Mans

Il giovane spagnolo si è sottoposto ad un intervento chirurgico presso l'Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, parte del gruppo Quirón Salud di Madrid, per risolvere i problemi di intrappolamento del nervo del braccio destro che gli hanno causato tanti grattacapi in questa stagione, al punto da abbandonare la gara al Gran Premio del Portogallo e di rischiare di fare lo stesso a Jerez.

Dopo questo nuovo episodio di dolore sulla pista andalusa, i medici del Mondiale MotoGP hanno effettuato nuovi test su Raul Fernandez per determinare esattamente cosa non andasse nel pilota.

Infine, dopo aver faticato nel test di lunedì, nel quale è riuscito a fare solo tre giri per sessione prima di doversi fermare per recuperare, Raul è stato sottoposto ad esami martedì e mercoledì, che hanno determinato un grado acuto di sindrome compartimentale, che il pilota stesso ha descritto come "tricompartimentale".

Il dottor Antonio Maria Foruria, traumatologo specializzato in chirurgia ortopedica, è stato incaricato di operare il pilota giovedì pomeriggio: l'intervento ha dato esito positivo e il processo di riabilitazione è già iniziato.

"Come sapete, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico. La prima cosa da fare è ringraziare il dottor Foruria per l'incredibile intervento che ha fatto, visto che non soffrivo di una normale sindrome compartimentale, ma di una sindrome tricompartimentale, con nove muscoli interessati", ha spiegato Raul sui suoi social network venerdì.

"Ora inizia la parte difficile, perché dobbiamo preparare tutto con l'obiettivo di arrivare in Francia nella miglior forma possibile", ha aggiunto il vice-campione del mondo Moto2 2021.

Come sempre in questi casi, i piloti cercano di accorciare le scadenze per cercare di rientrare il prima possibile, e non è diverso in questo caso. Tuttavia, l'operazione a cui si è sottoposto il pilota di San Martin de la Vega richiede, in casi normali, dalle quattro alle sei settimane di recupero. Un tempo che potrebbe essere notevolmente ridotto per un atleta d'élite fisicamente al massimo livello.

Il problema è che il Gran Premio di Francia, quinta tappa del calendario 2023 della MotoGP, inizia venerdì della prossima settimana e il giorno prima, giovedì, Raul dovrà sottoporsi ad una visita di controllo presso lo stesso circuito affinché i medici gli diano il via libera per salire in sella. Dunque, ha solo una settimana di tempo per capire se l'evoluzione dell'intervento gli consentirà di correre o meno.

La notizia dell'operazione del pilota spagnolo si sovrappone all'annuncio del forfait per infortunio del compagno di box Miguel Oliveira, a seguito di un nuovo incidente di cui è stato vittima alla partenza della gara di domenica a Jerez. Il portoghese ha riportato una frattura dell'omero e una lesione del labbro del legamento anteriore della spalla, il che significa che sarà fuori per la Francia, come annunciato dalla squadra.

Lorenzo Savadori, che era già presente ai test di Jerez di lunedì al posto di Oliveira, sostituirà il portoghese per il GP di Francia, una gara importante perché è stata quella con il maggior numero di spettatori nel 2022.