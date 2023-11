MotoGP | Oliveira si appella contro la penalità, ma viene confermata

Miguel Oliveira dovrà scontare la penalità inflittagli a Lusail. Il pilota portoghese ha toccato Aleix Espargaro nelle fasi iniziali della Sprint del Gran Premio del Qatar, con un contatto che gli è valso una long lap penalty da parte del Collegio dei Commissari Sportivi.

Il pilota della RNF Racing avrebbe dovuto scontarla questa domenica, nella gara lunga, ma non ha potuto prendervi parte dopo essersi fratturato la scapola destra ed essere stato dichiarato "non idoneo" dai medici. È stato inoltre confermato che non potrà prendere parte al GP di Valencia ed al test del martedì successivo, in attesa di sapere se sarà in grado di recuperare per i primi test pre-stagionali di febbraio.

Oliveira dovrà scontare la penalità nel GP del Qatar, che aprirà la stagione 2024 della MotoGP, nonostante abbia presentato appello contro la decisione di Freddie Spencer. Lunedì, i commissari sportivi hanno ufficializzato in un comunicato di aver respinto la protesta del pilota di Almada.

Dopo aver pagato 1.320 euro per appellarsi alla sanzione, Oliveira, accompagnato dal direttore sportivo della sua squadra, Wilco Zeelenberg, ha potuto spiegare il suo punto di vista a Spencer, Andres Somolinos e Tamara Matko, i membri della giuria.

La RNF Racing si è avvalsa di un'analisi dell'incidente, delle riprese video dell'accaduto, dell'intervista rilasciata da Oliveira in seguito e delle precedenti decisioni degli steward sugli incidenti avvenuti nel corso della stagione, ha spiegato il collegio.

Tuttavia, i commissari hanno scelto di prendere in considerazione sia la responsabilità dell'incidente sia la posizione e le circostanze in quel momento della gara (primo giro della Sprint, alla curva 6). Secondo la giuria, "il confronto dei dati tra Oliveira e Aleix Espargaro non ha rivelato una decelerazione esagerata del numero 41 (Aleix) immediatamente prima del punto di collisione". Inoltre, i commissari hanno ritenuto che la RNF "non ha presentato prove sufficienti" per giungere ad una decisione alternativa.

I commissari hanno quindi confermato la long lap penalty ad Oliveira come punizione per questo incidente nel quale si è infortunato anche Espargaro, fratturandosi la testa del perone sinistro. Tuttavia, il pilota di Granollers ha potuto prendere il via alla lunga gara di Lusail, avendo modo così di scontare le sei posizioni di penalità in griglia che gli erano state inflitte per aver dato uno schiaffo sul casco a Franco Morbidelli durante la FP2, in seguito ad un diverbio in pista.