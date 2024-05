MotoGP | Oliveira propone: niente pressioni minime con la pista umida

A partire dal Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno, la MotoGP ha imposto un valore minimo per la pressione degli pneumatici anteriori e posteriori, con l'obiettivo apparente di garantire la sicurezza dei piloti.

Tuttavia, l'anno scorso i piloti hanno criticato questa scelta, in quanto la pressione minima di 1,88 bar all'anteriore offriva loro poco margine in caso di surriscaldamento, aumentando proprio la pressione ed aumentando il rischio di cadute.

La Michelin ha accettato di abbassare la pressione minima dello pneumatico anteriore a 1,80 bar per il 2024, in modo da dare ai piloti più margine di manovra.

Al Gran Premio di Spagna, tuttavia, cinque piloti sono stati penalizzati per aver corso al di sotto della pressione minima anteriore per oltre il 30% della Sprint. In particolare, l'ha pagata cara Fabio Quartararo della Yamaha, che è passato dal 23° posto in griglia al terzo approfittando del caos delle cadute, per poi essere retrocesso al quinto.

La Sprint di Jerez ha visto 15 piloti cadere in 12 giri, e la maggior parte di queste cadute è stata causata da alcune chiazze d'umido ancora presenti sull'asfalto.

Oliveira ritiene che la regola sulla pressione degli pneumatici dovrebbe valere solo quando le piste sono completamente asciutte, e dopo il GP di Spagna ha dichiarato: "Oggi (domenica) è stato molto... non voglio dire molto, ma la pista era normale e questo ci ha reso la vita un po' più facile".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"In ogni caso, le regole sulla pressione degli pneumatici quando la pista è umida, come nella Sprint, non dovrebbero essere in vigore a mio parere, perché non è questa differenza di 0,05 bar che ti darà la risposta per fare una buona prestazione".

"Ma è la regola, è quello che è. Ma la mia opinione è che quando le condizioni sono stabili tutti sono in grado di rispettare le regole ed è un po' più facile".

In base al regolamento attuale, la regola della pressione degli pneumatici non si applica quando la gara è completamente bagnata, o se si corre in condizioni di flag to flag.

Tutti e cinque i piloti che sono scesi al di sotto del valore imposto nella Sprint di Jerez sono stati colpiti da una penalità di otto secondi, anche se la sanzione avrebbe dovuto essere una squalifica per come era stato concepito inizialmente il regolamento.

Alla vigilia della stagione 2024, il regolamento è stato modificato ed è stato deciso di applicare penalità di 8 secondi nella Sprint e di 16 secondi in gara a coloro che hanno violato il regolamento.