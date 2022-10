MotoGP | Oliveira penalizzato per prova di partenza illegale

Carica lettore audio

Anche se sono passate appena due settimane, la vittoria di Buriram sembra davvero solo un lontano ricordo per Miguel Oliveira. Il pilota portoghese ha faticato parecchio a trovare il feeling con la sua KTM a Phillip Island, ma oggi è riuscito a complicare ulteriormente il suo cammino nelle fasi conclusive della Q1.

Il portacolori della Casa austriaca ha infatti commesso un errore madornale, fermandosi per fare una prova di partenza alla curva 2 prima di aver preso la bandiera a scacchi, quindi quando non era ancora consentito. Una manovra che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti, ma che chiaramente ha anche innescato una bandiera gialla che ha rovinato l'ultimo tentativo dei suoi avversari in pista.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come se non bastasse, una volta ripresa la sua marcia, Oliveira ha ulteriormente complicato la sua posizione, perché ha distrubato Enea Bastianini alla curva 9, facendosi trovare lento in traiettoria mentre il pilota del Gresini Racing arrivata alle sue spalle nel suo ultimo giro lanciato.

Per questo, il collegio dei commissari ha deciso di usare la mano pesante con Miguel, infliggendogli sia una Long Lap Penalty da scontare nella gara di domani che un arretramente in griglia di tre posizioni. Avendo ottenuto il 21° tempo, questo vuol dire che dovrà andare a schierare la sua RC16 in 24° ed ultima posizione.