MotoGP | Oliveira parte per Austin, ma dovrà essere dichiarato fit

Carica lettore audio

Salvo clamorose sorprese, il Team RNF Aprilia tornerà ad essere al completo nel weekend di Austin, terzo appuntamento della MotoGP 2023. Dopo aver disputato il Gran Premio d'Argentina con il solo Raul Fernandez, la squadra di Razlan Razali potrà contare nuovamente anche su Miguel Oliveira.

Il pilota portoghese era stato costretto a saltare la trasferta di Termas de Rio Hondo a causa dell'infortunio rimediato nell'incidente con Marc Marquez nella gara lunga di Portimao. Nel corso del terzo giro, Miguel è stato letteralmente centrato alla curva 3 dal rivale della Honda e quella che inizialmente era sembrata essere solamente una contusione alla gamba destra, si è invece rivelata una lesione ai tendini dei rotatori esterni della gamba destra.

Ora Oliveira è pronto a partire alla volta degli Stati Uniti, ma per essere certo di poter tornare in sella alla sua RS-GP dovrà essere dichiarato idoneo al centro medico del Circuito delle Americhe nella giornata di giovedì.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono ovviamente entusiasta di iniziare il viaggio negli Stati Uniti. E' stata un peccato per me aver perso il Gran Premio d'Argentina, ma non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con la squadra e di scoprire la nuova moto su questa pista", ha detto Oliveira.

"In passato non è mai stata una pista facile per me, quindi spero che quest'anno le cose possano iniziare a cambiare. Fare punti sia nella Sprint che nella gara principale sarebbe davvero bello e naturalmente importante, dopo gli zero delle ultime tre gare. Quindi, nel complesso, sono molto carico", ha aggiunto.

Il team manager Razali ha proseguito: "Attendiamo con ansia il ritorno di Miguel, che naturalmente sarà soggetto al controllo medico di giovedì, ma siamo fiduciosi che sarà autorizzato a correre durante il fine settimana e che torneremo al completo per il Gran Premio delle Americhe. Anche se il COTA in passato non è stato troppo favorevole all'Aprilia".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images