MotoGP | Oliveira ottiene il via libera per correre ad Austin

Miguel Oliveira della RNF Aprilia è stato autorizzato a correre nel GP delle Americhe di MotoGP di questo fine settimana, a tre settimane dall'incidente in Portogallo con Marc Marquez.

Il mese scorso il pilota portoghese è stato travolto da Marquez al terzo giro del Gran Premio inaugurale del 2023 e ha riportato dei danni ai tendini rotatori della gamba destra.

Oliveira è stato costretto a saltare il Gran Premio d'Argentina per recuperare dall'infortunio e questa settimana è volato ad Austin per sottoporsi a un controllo medico presso il Circuit of the Americas giovedì mattina.

Il pilota portoghese ha superato i controlli ed è stato autorizzato a partecipare alle sessioni di prove di venerdì, nelle quali avrà modo di continuare a valutare le sue condizioni.

Oliveira non è stato sostituito nel GP d'Argentina, mentre il suo team ha fatto pressione sulla FIM affinché emettesse sanzioni più severe in seguito all'incidente di Marquez.

A Marquez è stata comminata una doppia long lap penalty da scontare nel GP d'Argentina, ma ora è stata rinviata al suo ritorno dopo che la FIM ha modificato la formulazione del provvedimento due giorni dopo il GP del Portogallo.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Honda ha presentato reclamo e la questione è stata sottoposta alla Corte d'Appello della FIM, mentre Marquez è tuttora costretto a saltare il GP delle Americhe di questo fine settimana a causa di una frattura alla mano, che gli è costata un intervento chirurgico ed anche il GP d'Argentina.

Marquez sarà sostituito dal collaudatore Honda Stefan Bradl questo fine settimana al COTA, mentre Joan Mir tornerà in azione dopo aver saltato la gara di Termas de Rio Hondo a causa di un infortunio alla caviglia riportato in una caduta al primo giro della Sprint.

L'elenco degli assenti contempla invece Enea Bastianini, che non ha ancora recuperato dalla frattura alla scapola destra rimediata in un incidente avvenuto durante il primo giro della Sprint di Portimao. Al suo posto, nel box ufficiale della Ducati ci sarà Michele Pirro.

L'ultimo avvicendamento del weekend è poi quello all'interno della GasGas Tech3, nella quale Jonas Folger è chiamato a sostituire Pol Espargaro, vittima di un bruttissimo incidente nella FP2 del GP del Portogallo, che gli costerà un lungo stop.

Per il tedesco si tratta del ritorno nella classe regina dopo oltre cinque anni: nel 2017 era stato infatti costretto a fermarsi dopo che gli era stata diagnosticata la Sindrome di Gilbert. Nel frattempo però ha corso in Moto2 e in Superbike, facendo anche il collaudatore MotoGP per la Yamaha e per la KTM a partire da quest'anno.