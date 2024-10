MotoGP | Oliveira operato: out in Giappone, a rischio anche l'Australia

Si prospetta un finale di stagione complicato per Miguel Oliveira. Il pilota dell'Aprilia Trackhouse si è procurato una frattura al radio destro in una caduta avvenuta nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, che gli è costata il resto del weekend di Mandalika e che sicuramente lo costringerà a rimanere a guardare anche in Giappone e probabilmente pure in Australia.

Dopo una prima valutazione effettuata al centro medico del circuito dell'isola di Lombok, il portoghese è stato portato in ospedale per esami più approfonditi, e lì la frattura è stata ridotta ed immobilizzata, in maniera tale da consentire ad Oliveira di fare rientro a Lisbona per un ulteriore consulto chirurgico.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Una volta all'Ospedale Sant'Ana di Parede, l'equipe del Dottor Goncalo Morais Sarmento ha deciso di procedere con l'operazione, completata con successo nella giornata di lunedì e che è consistita nell'inseimento di una placca metallica volta a stabilizzare l'osso.

Ora Miguel dovrà osservare una settimana di riposo assoluto, circostanza che esclude quindi un suo rientro questo fine settimana in Giappone. Una volta passati questi sette giorni si definirà la strategia più adeguata per il suo ritorno in sella alla sua RS-GP. Anche se, come detto, al momento tutto lascia pensare che il Trackhouse Racing dovrà fare a meno di lui anche a Phillip Island, dove tra due settimane si aprirà la seconda tripletta extraeuropea.