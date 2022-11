MotoGP | Oliveira: "Non sono preoccupato dal calo di Aprilia di fine anno”

Carica lettore audio

Miguel Oliveira disputerà le prossime due stagioni con contratto, sostegno e materiale ufficiale Aprilia, pur correndo nella struttura satellite RNF. L’accordo raggiunto tra il costruttore italiano e il team di Razlan Razali garantisce al portoghese moto e motori identici a quelli che hanno utilizzato quest’anno Maverick Vinales e Aleix Espargaro, con quest’ultimo che ha lottato per il campionato quasi fino alla fine.

In particolare, ciò che ha convinto Oliveira a unirsi al progetto dopo tanti anni in KTM è stato il salto competitivo delle moto di Noale. La Casa austriaca inoltre lo aveva lasciato senza posto nel box ufficiale, nonostante gli avesse offerto di migliorare il contratto e continuare con il team satellite, condizione che il portoghese ha scartato.

Martedì, nei test ufficiali pre-stagione 2023 che si svolgeranno al Circuito Ricardo Tormo, dove questo fine settimana si disputa l’ultimo gran premio della stagione, Oliveira avrà la sua prima presa di contatto con l’Aprilia, la stessa moto che lascerà domenica pomeriggio Aleix Espargaro (ovvero quella del 2022).

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non so se fisicamente saranno le stesse moto o se si tratterà di unità nuove, una per me e una per Raul Fernandez, con gli stessi materiali che hanno avuto quest’anno Aleix e Maverick”, ha spiegato il portoghese nel giovedì del Gran Premio di Valencia a Motorsport.com.

Il motore sarà la stessa specifica che hanno avuto quest’anno, mentre il team ufficiale avrà un’evoluzione nel 2023. “Sì, il motore sarà come quello di quest’anno”, ha proseguito Oliveira. “Ma penso che martedì avremo motori nuovi o usati in un test, dato che si tratta di test ufficiali”.

Ciò che è chiaro è che quando il portoghese ha firmato con Aprilia a fine agosto, le RS-GP lottavano per i podi, mentre nella parte finale della stagione, soprattutto nella trasferta asiatica, il calo è stato impressionante, e preoccuperebbe chiunque.

“Non sono molto preoccupato, sicuramente c’è stata qualche causa tecnica che avrà impedito loro di continuare con la progressione che stavano avendo. Ma personalmente credo che questo calo sia coinciso con un momento particolare del campionato, in cui Aleix ancora stava lottando per il campionato e si è creato un ambiente nel team che non è stato ciò di cui si aveva bisogno per andare veloci”, ha spiegato Oliveira.

“Non mi preoccupa perché ciò che Aprilia ha dimostrato nei primi due terzi di campionato è che la moto arriva su circuiti molto diversi e sono sempre lì. È possibile che ci sia una spiegazione tecnica, ma penso anche che abbia influito il fatto che lottassero per il campionato”, ha concluso l’attuale pilota KTM.