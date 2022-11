MotoGP | Oliveira lamenta di non aver voluto ciò che voleva con KTM

Carica lettore audio

La griglia della MotoGP subirà molti cambiamenti in vista della stagione 2023, una delle più varie in termini di movimento di piloti. Uno di coloro che cambierà aria con l'inizio della nuova stagione è Miguel Oliveira, che dopo aver trascorso quasi tutta la sua carriera con KTM, ha deciso di interrompere il suo rapporto con l'azienda austriaca alla fine del 2022.

Il suo futuro? L'Aprilia satellite della neonata e rifondata RNF. Il pilota portoghese ha potuto salire sulla sua nuova moto solo due giorni dopo la fine della stagione, in occasione del test ufficiale di Valencia.

Il suo feeling con la RS-GP è stato buono fin dal primo momento e non gli ci è voluto molto per ottenere buoni tempi sul giro. Oliveira ha concluso la giornata con il quarto tempo, anche se i risultati di questo primo test della pre-stagione vanno sempre presi con le pinze.

"È stato molto positivo vederlo girare in 1’30”3, quando con la KTM girava in 1’30”1. È già un ottimo risultato per un primo giorno in moto, dopo solo 60 o 70 giri", ha detto Wilco Zeelenberg, direttore sportivo della RNF, dopo la bandiera a scacchi dei test.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, è ancora strano vedere il pilota di Setubal su una moto MotoGP non KTM. La gestione da parte della fabbrica di Mattighofen dei suoi piloti per il 2023 è stata più che strana. Si sono liberati di Remy Gardner e Raul Fernandez in modo molto discutibile e hanno offerto a Oliveira, il pilota con il maggior numero di vittorie per il marchio, un posto come pilota satellite.

Nelle sue quattro stagioni in sella a una RC16 nella classe regina, due come pilota satellite e due come pilota ufficiale, Oliveira ha accumulato cinque vittorie, sette podi e una pole position. È stato anche l'unico pilota a salire sul gradino più alto del podio nel 2022, vincendo le gare in Indonesia e Thailandia.

Per contro, Brad Binder, l'unico dei quattro piloti che rimarrà con la squadra austriaca anche il prossimo anno, ha ottenuto due vittorie e cinque podi. Tuttavia, il sudafricano si è dimostrato molto più costante, ottenendo più punti in tre anni che il suo ex compagno di squadra in quattro.

"Credo che siano stati quattro anni di successo", ha dichiarato Oliveira a Motorsport.com a Valencia. "Le cose non sono andate bene come avrei voluto", ha aggiunto.

Non bisogna nemmeno ignorare i momenti difficili che ha attraversato nel 2019 e nel 2020, con gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai circuiti e gli sono costati "alcuni buoni risultati".

"Ma credo di aver fatto una buona progressione da quando ho debuttato nel 2019. Penso di andarmene con la sensazione di non aver fatto quello che volevo in termini di risultati", ha lamentato il portoghese.

Oliveira non ha nascosto che avrebbe voluto continuare in KTM, anche se è stato lui a rifiutare l'offerta di tornare in Tech3. "Sarebbe stato bello avere più tempo in KTM, ma le cose stanno così e speriamo di poterlo fare più avanti”.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 , Pit Beirer Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto di scegliere un momento saliente del suo periodo in KTM, Oliveira ha scelto la sua prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio della Stiria del 2020. In quella gara, Miguel è riuscito prima a star dietro e poi e a superare Pol Espargaró e Jack Miller all'ultima curva.

"Sceglierei sicuramente la prima vittoria. È stato fantastico", ha ricordato. "Anche le due vittorie di questa stagione sono state molto buone, ma la prima vittoria è quella che ha l'impatto maggiore su di te".

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se ritenesse che fosse il momento giusto per concludere il suo rapporto con KTM, Oliveira ha voluto metterla in un altro modo: "È il momento giusto per affrontare un'altra sfida. È così che mi sento", ha risposto.

"Come ho già detto in passato, sono molto grato per le opportunità che KTM mi ha dato. Ecco la sensazione: è ora di iniziare un altro progetto”.

Sembra che per ora non stia andando male. Raul Fernandez, con cui condividerà la squadra e che lascia anche lui la KTM, ha condiviso le buone sensazioni di Miguel nel primo test della pre-stagione.