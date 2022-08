MotoGP | Oliveira, GasGas o Aprilia? "Deciderò dopo la gara"

Carica lettore audio

Il mercato dei trasferimenti della MotoGP sposta la sua attenzione nel fine settimana del Gran Premio d'Austria al marchio di casa, la KTM.

L'azienda di Mattighofen ha annunciato questa mattina due importanti novità: l'unione con GasGas, che colorerà le moto Tech 3, e il ritorno di Pol Espargaró, che correrà agli ordini di Hervé Poncharal.

Tuttavia, il secondo posto della squadra satellite rimane un punto interrogativo. A maggior ragione dopo la conferenza stampa di questa mattina, in cui Stefan Pierer ha assicurato di essere ancora intenzionato a tenere Miguel Oliveira.

"Praticamente abbiamo ripresentato la proposta che abbiamo fatto a Miguel. Sappiamo che non è l'opzione più facile, forse all'inizio non ha capito cosa gli stavamo offrendo, ma ora con questo nuovo progetto sul tavolo può capire che gli stiamo dando un ruolo da pilota ufficiale", ha detto Pierer.

Tutto lascia pensare che Oliveira sappia già dove correrà nel 2023 e potrebbe aver già firmato con Aprilia per correre con la RNF, squadra satellite di Noale dalla prossima stagione. Questo però potrebbe non essere annunciato prima del 1° settembre per motivi contrattuali.

Oliveira ha però ammesso di essere ancora in trattativa con la casa austriaca.

"Ho parlato con Trunkenpolz e Stefan Pierer prima del test - ha dichiarato Oliveira al termine delle FP2 - Non c'è ancora un'offerta, ma hanno insistito sul fatto che la loro intenzione è che io rimanga in famiglia".

"Ho detto loro che non potevo dare una risposta. Prenderò una decisione dopo la gara".

La notizia arriva a sorpresa per Remy Gardner, dato finora per favorito per la seconda KTM (o GasGas, a seconda di come la si voglia vedere).

"È la prima volta che sento questa notizia - dice della trattativa con Oliveira - Non so davvero cosa dire. Non so nulla, quindi devo continuare a lavorare e cercare di fare del mio meglio".

Il terzo in lizza sarebbe Raúl Fernández, anche se lo spagnolo sembra essere più fuori dalla classe regina che dentro per il 2023.

"Al momento non ho notizie sul mio futuro", ha dichiarato al termine della seconda sessione di prove libere.