MotoGP | Oliveira: “KTM mi ha offerto di tornare in Tech3 nel 2023”

Carica lettore audio

Il mercato piloti per la stagione 2023 è incandescente al momento, a seguito della decisione shock di Suzuki di lasciare la MotoGP alla fine di quest’anno. Questo ha messo sul mercato sia Alex Rins sia Joan Mir, così come i già presenti Jack Miller e Pol Espargaro. L’australiano è sul punto di perdere la sua sella in Ducati, mentre il catalano potrebbe essere sostituito proprio da Mir in Honda.

Rins ha confermato a Le Mans di star parlando con KTM, ma anche Miller ed Espargaro sembra siano in contatto con la Casa austriaca. Dopo il venerdì di libere del Gran Premio d’Italia, Miguel Oliveira ha rivelato di aver ricevuto un’offerta per tornare in Tech 3, dove ha corso nel 2019 e nel 2020, ma di non esserne particolarmente contento: “Questa è stata un’offerta che mi è arrivata questa settimana. La terrò in considerazione, ma non è il posto dei miei sogni”.

Il capo di KTM, Pit Beirer, ha confermato che questa discussione sta avendo luogo e che Oliveira dovrebbe essere aperto alla possibilità di tornare alla struttura satellite, se questo significa continuare a essere un pilota KTM: “Miguel è stato colto di sorpresa quando gli è stata posta questa domanda, perché ne abbiamo discusso internamente e non è vero che è confermato il suo passaggio in Tech 3. Ma gli ho detto che stiamo parlando con altri piloti e vogliamo essere aperti per decidere quale pilota sarà nelle rispettive strutture”.

“C’è anche l’opportunità di andare oltre Tech3. È tutto ciò che gli ho detto, gli ho detto di essere consapevole di questo e non voglio usare un’opzione per farlo restare. Vogliamo che sia un pilota KTM, ma deve essere aperto ad esserlo in uno dei quattro posti che abbiamo. Non è stato contento di questa informazione, ma dall’altra parte ho avuto una buona risposta sul fatto che voglia essere un pilota KTM”.