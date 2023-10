MotoGP | Oliveira: "Honda? Fa piacere, ma non ho in testa di cambiare"

La scorsa settimana, la Honda ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Marc Marquez per terminare con un anno d'anticipo il contratto che li avrebbe legati fino alla fine del 2024, ponendo fine così ad un'accoppiata storica, che ha conquistato sei titoli in MotoGP a cavallo tra il 2013 ed il 2019.

Stamani, il Gresini Racing ha ufficializzato di aver con firmato l'otto volte campione del mondo, che salirà quindi su una Ducati in versione 2023 con la voglia di tornare a battagliare regolarmente al vertice. Cosa che di fatto non gli è più riuscita dopo il grave infortunio del 2020.

Nella giornata di martedì invece, Motorsport.com ha rivelato che il nome in cima alla lista come possibile sostituto del pilota di Cervera in casa Honda è quello di Miguel Oliveira, attuale portacolori dell'Aprilia RNF, che però ha vestito per due anni i panni di pilota ufficiale della KTM, con la quale ha ottenuto cinque vittorie nella classe regina.

Inevitabilmente, al suo arrivo a Mandalika, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio d'Indonesia, il portoghese è stato chiamato a commentare queste voci: "Penso che in questa stagione abbiamo assistito a molte cose senza precedenti: abbiamo visto piloti mandati a casa con dei contratti firmati, ma abbiamo visto anche altri piloti rompere dei contratti per cambiare squadra".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dunque, tutto è possibile. E' vero che è un piacere essere presi in considerazione da un altro grande marchio come la Honda, soprattutto quando si parla di un posto nel team ufficiale, ma è tutto qui. Come ho detto, non ho in testa di cambiare. Ma non c'è nulla sul tavolo. C'è solo un approccio, ma niente di concreto".

Anche se si ritiene che il contratto di Oliveira abbia al suo interno una clausola che gli permetterebbe di lasciare la squadra di Razlan Razali se gli arrivasse una proposta da un team ufficiale, l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, è stato piuttosto categorico sulla questione: "Abbiamo firmato dei contratti, quindi non rompete le scatole. I contratti devono essere inattaccabili", ha detto a GPOne.

Oliveira, che attualmente occupa il 13° posto nel Mondiale, ma che è stato anche costretto a fermarsi due volte in questa stagione a causa degli infortuni, ha preferito non commentare troppo la sua situazione contrattuale, aggiungendo solo: "E' vero che Aprilia ha il diritto di offrirmi un posto nel team ufficiale per il 2025 ed il 2026, ma non per il 2024", ha detto.