MotoGP | Oliveira euforico: "Avevo promesso un trofeo a mia figlia"

Carica lettore audio

La stagione 2022 della MotoGP continua a regalare sorprese. Dopo due gare, sul gradino più alto del podio non è salito nessuno dei principali pretendenti al titolo, ma ora bisognerà stare attenti a non commettere l'errore di sottovalutare la KTM. A Mandalika è infatti suonato l'inno portoghese, con la quarta vittoria in carriera di Miguel Oliveira che ha fatto seguito all'ottimo secondo posto di Brad Binder nel GP del Qatar, portando la Casa di Mattighofen in vetta alla classifica costruttori.

E' chiaro che il risultato del GP dell'Indonesia è stato condizionato dal nubifragio che si è abbattuto sull'isola di Lombok pochi minuti prima del via, che ha imposto un grande ritardo ad una gara che era già stata accorciata di 7 per le cattive condizioni dell'asfalto in alcuni tratti. Tuttavia, dopo essere stata un po' l'oggetto misterioso del pre-campionato, la RC16 ha dimostrato di essere una moto mlto versatile.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Miguel ha fatto anche una bella dedica alla figlia alla figlia Alice: "E' stato un bel regalo, le avevo promesso un trofeo, anche se è stata dura, perché una gara sul bagnato è sempre molto più difficile da gestire. Oggi però abbiamo fatto bene, anche se mi sentivo competitivo pure sull'asciutto. Però è stata una giornata molto strana: prima hanno accorciato la gara di 7 giri e poi non si capiva se avremmo dovuto aspettare domani. Ma sono molto contento".

Il vincitore della gara Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel finale ha dovuto contenere il tentativo di rimonta di Fabio Quartararo, ma Oliveira ha spiegato che stava semplicemente gestendo il vantaggio che era stato abile a costruirsi nella parte centrale della gara, dopo aver superato Jack Miller e preso il largo.

"Nell'ultima parte ho amministrato un po', in alcuni tratti mi sentivo meno al limite e quindi ho deciso di controllare un po'. A 6 o 7 giri dalla fine ho capito che Fabio stava venendo su più forte, però quando spingevo un po' di più il gap si stabilizzava. Negli ultimi tre giri poi ho cercato solo di non cadere".

Anche stare qualche giro dietro all'australiano della Ducati è stato un aiuto, perché gli ha permesso di capire meglio le condizioni e come sfruttarle: "All'inizio è stato un vantaggio stare dietro a Jack, perché mi ha permesso di capire quale fosse il limite ed anche le traiettorie da prendere. Ma era tutto molto difficile, perché anche la visibilità era ridotta, quindi era facile commettere un errore. Sono davvero contento di aver portato a casa la moto e la vittoria".

Infine, ha sottolineato il grande lavoro che ha fatto la KTM durante l'inverno, rendendo la RC16 molto più versatile, anche se visivamente ricorda ancora molto la moto dello scorso anno.

"Non è molto diversa, ma abbiamo fatto tanto lavoro sull'elettronica e poi anche una piccola differenza a livello di aerodinamica può spostare tanto. Abbiamo lavorato su questo, ma anche sulle sospensioni. Sembrano delle cose semplici, ma ci hanno permesso di trovare un miglior equilibrio. Io e Brad ora abbiamo capito la moto e riusciamo a guidarla in base alle sue esigenze, quindi stiamo tirando fuori tutto il potenziale. Con una moto più competitiva su tutte le piste, abbiamo più chance di stare sul podio", ha concluso.