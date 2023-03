MotoGP | Oliveira duro: "Marc avrebbe dovuto solo frenare prima"

Carica lettore audio

In un secondo, Miguel Oliveira si è trovato dal vedere a pochi metri da sé la prima posizione occupata da Francesco Bagnaia, al vedere fin troppo bene l'asfalto della via di fuga della Curva 3 di Portimao, gara di casa e sede del primo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP.

Marc Marquez, giunto alla staccata della terza curva - dopo poche decine di secondi dal via del gran premio - ha sbagliato il punto di frenata e prima ha urtato Jorge Martin, poi ha letteralmente centrato l'Aprilia RS-GP RNF dell'idolo di casa.

L'impatto tra la Honda numero 93 e l'Aprilia di Oliveira è stato violentissimo, con la RC213V che ha anche colpito la gamba destra del portoghese, facendolo rimanere a terra a lungo. Fortunatamente, dopo qualche minuto di apprensione, Miguel si è rimesso a sedere ed è stato portato al Centro Medico per i primi accertamenti.

Stando alle prime analisi, Oliveira non avrebbe riscontrato alcuna frattura, sebbene il dolore alla gamba destra sia persistente (incrementato da quello per una gara di casa non svolta quando si trovava in seconda piazza...). Solo contusioni, dunque, ma il pilota del team RNF farà altri controlli, seguito dal suo medico personale per scongiurare eventuali danni ossei.

Al termine della gara, Oliveira si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare delle sue condizioni fisiche e dell'accaduto alla Curva 3, durante il primo giro.

"Ho un po' di dolore alla gamba destra, ma niente di rotto. E questo è positivo, considerando la botta che ho preso. Ho solo potuto capire quello che è successo guardando le immagini".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"E' stato un po' strano quanto accaduto. Sicuramente Marc si è buttato dentro da troppo lontano, oltre il limite. Non c'è altro da dire. Ha evitato Martin, ma evitando Martin è andato a destra e ha preso il pilota davanti a Martin, che ero io".

Marquez avrebbe parlato di un guasto alla sua moto, che lo avrebbe dunque condotto a entrare in quel modo alla Curva 3 e a colpire prima Martin e poi a centrare Oliveira. Il portoghese, però, ha ammesso senza giri di parole di non accettare eventuali scuse legate a guasti alla RC213V numero 93.

"Ma, non credo che abbia avuto un problema. E se anche avesse avuto un problema al freno, avrebbe dovuto frenare prima... ok?".

Ricordiamo che Marc Marquez, una volta rientrato ai box in seguito all'incidente, si è recato al box del team RNF per cercare Oliveira e scusarsi dell'accaduto, ma il portoghese non era al box perché impegnato a fare i primi controlli al Centro Medico di Portimao.