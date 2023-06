MotoGP | Oliveira: "Con queste moto il pilota non può fare la differenza”

Il dominio della Ducati nel Campionato del Mondo MotoGP, accentuatosi in questa stagione dopo essere stato evidente negli ultimi anni, accompagnato dalla netta crescita della KTM, ha lasciato le case giapponesi incapaci di reagire, trascinando verso il basso i loro piloti, alcuni dei quali con livelli di qualità e talento fuori discussione.

Se togliamo Pecco Bagnaia, campione del mondo 2022 con la Ducati, i tre precedenti campioni della MotoGP Fabio Quartararo con la Yamaha (2021), Joan Mir con la Suzuki (2020) e Marc Márquez con la Honda (2013, 2014 e 2016-2019), stanno ora faticando al punto che il campionato stesso teme di averli "persi".

Quartararo, che in questa stagione è andato a punti in tutte le gare della domenica, è 8° in classifica generale con 57 punti, 103 dietro al leader Bagnaia. Márquez è 19° con 15 punti, a 145 dal pilota della Ducati, mentre Mir, al suo primo anno con la Honda dopo quattro stagioni con la Suzuki, è andato a punti solo in una (Portimao) delle 14 gare disputate finora, comprese quelle in volata e quelle domenicali, ed è 24° in classifica generale con 5 punti, a 155 dal leader. In breve, nessuno dei tre sembra essere in grado di lottare per una vittoria, tanto meno di entrare nella lotta per il campionato.

Miguel Oliveira, pilota del team RNF-Aprilia e una delle persone più colte e analitiche della griglia della MotoGP, capisce che le difficoltà incontrate da piloti come Márquez e Quartararo sono dovute alle moto attuali."Non ci sono piloti in grado di superare le capacità delle moto", ha spiegato Miguel a Motorsport.com quando gli è stato chiesto di affrontare la questione.

“Questo sport è sempre stato una simbiosi tra il pilota e la moto, e alla fine il pilota che capisce meglio la macchina e ottiene il massimo dalla moto è quello che arriva primo. In questo momento, lo sviluppo dell'aerodinamica ha avuto un'influenza decisiva sul fatto che le moto, inevitabilmente, iniziano ad assumere una proporzione e una percentuale di prestazioni leggermente maggiore rispetto al passato. Con le moto di oggi, è più difficile per il pilota fare la differenza", afferma.

Limitato fisicamente al Sachsenring

Oliveira ha concluso il GP di Germania al 10° posto, come prima Aprilia, nonostante non abbia recuperato completamente dall'infortunio subito a Jerez che gli ha impedito di correre a Le Mans, un disturbo che continua a limitarlo alla spalla e al braccio sinistro.

"Fisicamente l'infortunio mi ha limitato al punto che a metà gara ho iniziato a non avere più forza. Non potevo esercitare una pressione completa sul braccio sinistro, perché con il passare dei giri l'articolazione ha iniziato a muoversi e non avevo stabilità, e questo mi ha causato molto dolore", ha spiegato. "Anche se il fatto di essere partito così indietro sulla griglia (15°) e di aver sofferto un po' di mancanza di trazione forse mi ha penalizzato ancora di più dei limiti fisici".

L'anno scorso l'Aprilia ("l'Aprilia", corregge) era in lotta per le vittorie e, fino alla fine, per il titolo, mentre quest'anno è molto indietro rispetto alla Ducati. "Questa moto 2023 ha ancora molto da esplorare, avranno le loro ragioni, io ho appena concluso due gare, quindi ho poco da dire, non so di cosa soffrano o si lamentino. Dal mio punto di vista, l'unica cosa che mi è chiara è che se riuscirò a qualificarmi più avanti, potrò ottenere risultati molto migliori. E questo ci metterebbe in un'altra posizione, un altro prisma per capire la situazione. Ma prima devo recuperare bene fisicamente per capire cosa manca alla moto", ha detto il portoghese.