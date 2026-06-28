MotoGP | Ogura, una vittoria col brivido: l'abbassatore della sua Aprilia faceva le bizze

Il Giappone aspettava questo momento da più di 20 anni, dal successo casalingo di Makoto Tamada nel 2004. Ai Ogura ha permesso al suo Paese di tornare alla vittoria ad Assen, al termine di una gara in cui non gli è stato risparmiato nulla.

Come nella Sprint, Ogura è scattato bene dalla seconda posizione e ha preso il comando, ma Jorge Martin lo ha rapidamente riscavalcato. Anche il suo compagno Raul Fernandez poi lo ha superato prima della fine del primo giro.

Nel tentativo di tornare davanti già all'inizio del secondo giro, Ogura ha commesso una piaccola sbavatura, permettendo a Marc Marquez, Marco Bezzecchi e poi a Pecco Bagnaia di superarlo. A quel punto era solo sesto, ma ha approfittato praticamente subito della caduta di Bezzecchi, superando subito dopo Bagnaia all'ultima chicane. Il giapponese poi ha effettuato un altro sorpasso nello stesso punto su Marquez al quinto giro.

Risalito al terzo posto, Ogura si è avvicinato a Martin e Fernandez, che erano andati in fuga. Prima di perdere nuovamente contatto a causa dell'abbassatore posteriore che era rimasto attivato. Una volta risolto il problema, si è lanciato sui due leader. Si è liberato di Martin al 18° dei 26 giri in programma, poi di Fernandez due giri più tardi. A quel punto ha scavato il gap per conquistare la sua prima, storica, vittoria.

Rimasto fedele alla sua consueta flemma, Ogura non si è davvero lasciato andare dopo l'arrivo, ma ha ammesso una forte emozione. "È molto vicino al vincere un campionato, forse meglio, non lo so", ha dichiarato Ogura al sito ufficiale del campionato. "Sono molto, molto felice. Voglio solo ringraziare tutti, tutti i giapponesi, tutto il team Trackhouse. Non ho molto da dire, è semplicemente bello".

"Sono semplicemente contento", ha aggiunto in conferenza stampa. "La vittoria di Tamada-san, è stata molto tempo fa. Ero semplicemente super contento dopo aver tagliato il traguardo. Dopo essere arrivato tre volte di fila al secondo posto, finalmente ce l'ho fatta".

"La gara è stata molto dura, ma il passo era incredibile e i sorpassi sono stati buoni. È stato bello. Spero che tutti i tifosi giapponesi abbiano apprezzato la gara".

Una gara movimentata

Sabato, Ai Ogura confidava che avrebbe avuto grandi possibilità di vittoria a condizione di non perdere posizioni nei primi giri. La sua lotta con Raul Fernandez lo ha però fatto scivolare fino alla sesta posizione per alcune curve: "Nei primi giri non mi aspettavo una battaglia così grande con Raul, ho perso posizioni e tempo. Dopo ero forte".

Ai è infatti riuscito a risalire facilmente sui leader, prima dello spavento con l'holeshot device: "Ero molto preoccupato per la mia moto in quel momento. Avevamo 26 giri, ma ho avuto questo problema solo una volta, non sapevo davvero perché. Poi la moto è tornata normale".

"Ho attivato l'abbassatore all'uscita dell'ultima chicane e l'ho sbloccato alla prima curva", ha spiegato nel dettaglio. "Si è attivato di nuovo tra le curve 1 e 3. Probabilmente ho toccato un pulsante, penso sia stato un errore da parte mia. È stato spaventoso, ma non ho perso troppo tempo, quindi va bene".

Ai Ogura a remporté sa première course en MotoGP à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura non ha avuto fretta di tornare sui due leader: "Vedevo la loro situazione. Sapevo che il mio ritmo era leggermente migliore del loro, quindi non avevo fretta. Stavo solo facendo la mia gara. Non è stato piacevole, perché ho sentito che era lunghissima quando mancavno quattro o cinque giri, ma penso di aver gestito bene, quindi va bene".

E anche se non ha lasciato trasparire la sua emozione davanti ai media, ha vissuto davvero una giornata memorabile: "Per me, vincere ad Assen rende tutto ancora più speciale perché è uno dei miei circuiti preferiti. Ho vinto anche la gara in Moto2 qui. Sono super contento di aver corso davanti ai tifosi qui. Quando ho tagliato il traguardo, la soddisfazione era immensa".