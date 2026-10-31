Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Ogura spiega la battaglia con Márquez, ma smentisce gli ordini di scuderia Aprilia

A Sepang bel duello tra il giapponese e lo spagnolo, che già al via non si sono risparmiati le sportellate. Ma nonostante i dubbi di Marc, Ai nega che gli sia stato chiesto di aiutare Bezzecchi.

Rachit Thukral

Pubblicato: 31 ott 2026, 15:45

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Foto di: Asif Zubairi / Motorsport Network

Ai Ogura ha parlato del suo serrato duello con Marc Marquez nella gara Sprint del Gran Premio della Malesia negando di aver agito su ordine della casa Aprilia.

Il pilota della Trackhouse è partito alla grande dalla quarta posizione in griglia, superando sia Pedro Acosta che Marquez e portandosi al secondo posto. Ma mentre i primi in classifica frenavano in vista della stretta curva iniziale, Ogura è andato largo, dando modo al rivale di Ducati di rifarsi sotto.

I due si sono sfiorati con le ruote nella seconda parte della curva e poi di nuovo in entrata alla 2, con Marquez costretto a rallentare nella seconda occasione, perdendo una posizione a favore di Acosta, che alla fine ha vinto la gara.

Più avanti nella gara, Ogura e Marquez hanno dato vita ad un'altra sfida per il secondo posto, scambiandosi le posizioni diverse volte prima che il pilota Ducati consolidasse la propria posizione. Dopo aver guidato per gran parte della Sprint, il giapponese ha dovuto alla fine accontentarsi del quarto posto, perdendo l’ultimo gradino del podio a favore dell’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi.

Ai Ogura, della Trackhouse Aprilia, precede Pedro Acosta, della KTM Factory Racing, e Marc Marquez, della Ducati

Foto di: Asif Zubairi / Motorsport Network

“Ho guadagnato alcune posizioni dopo la partenza. C’è stata una piccola battaglia con Marc. Siamo arrivati alla stessa curva, fianco a fianco. Dovevo difendere la mia posizione. So che aveva un ritmo migliore del mio, quindi voleva superarmi. Ci siamo semplicemente ritrovati in curva in questo modo tantissime volte e ho semplicemente cercato di difendere la mia posizione. È stata una situazione un po’ confusa, ma alla fine mi ha battuto", spiega Ai.

Ereditato il comando al terzo giro quando il poleman Alex Marquez è caduto alla curva 14, il nipponico nelle fasi finali ha sofferto per la leggera pioggia che ha iniziato a cadere in alcuni punti, ammettendo che in quelle condizioni gli mancava il ritmo necessario per conquistare la vittoria.

“Quando ha iniziato a piovere, sono rimasto in testa per qualche giro. Mi ha sorpreso che Pedro non mi abbia superato. Mi sono detto: ‘Forse il mio ritmo è abbastanza buono’. Ho continuato, ma alla fine loro erano molto più veloci e io ero più lento".

"Il mio ritmo era un po’ bloccato. Non avevo alcun punto di riferimento davanti a me. Stavo facendo il mio giro da solo. I tre dietro di me erano semplicemente più veloci e mi hanno superato tutti. È difficile gestire quel tipo di situazione".

Nessun ordine di scuderia

Dopo la Sprint, Marquez ha dichiarato di sapere che Ogura gli avrebbe dato filo da torcere per il secondo posto, con Bezzecchi che seguiva la coppia in quarta posizione.

Pur non dicendo apertamente che Ai lo stesse rallentando di proposito, il Campione in carica ha affermato che il rivale della Trackhouse avrebbe poptuto perdere il podio a favore di Bezzecchi se fosse sceso al terzo posto.

"Quando ho visto che ero terzo, Bezzecchi quarto e Ai secondo, sapevo che sarebbe stata dura. Perché il paddock è piccolo e so che se lo avessi superato, avrebbe perso il podio perché non poteva infilarsi tra me e Bezzecchi".

Alla domanda se l’Aprilia gli avesse dato istruzioni di dare una mano a Bezzecchi nella sua corsa al titolo, Ogura ha risposto con un semplice “no”.

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