Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Ogura si scusa con Bezzecchi per il contatto: "Colpa mia"

La collisione tra le due Aprilia in Malesia ha provocato un danno su quella del giapponese di Trackhouse, che comunque ammette di aver esagerato nel duello.

Richard Asher Rachit Thukral

Pubblicato: 2 nov 2026, 08:24

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Foto di: Asif Zubairi / Motorsport Network

Le scaramucce tra le Aprilia sono state un tema ricorrente nella stagione 2026 di MotoGP e il Gran Premio della Malesia non è stato da meno.

Questa volta è stato Ai Ogura, in sella alla RS-GP satellite della Trackhouse, a sfiorare con la carenatura quella ufficiale di Marco Bezzecchi, che è ancora in lizza per il titolo mondiale, anche se ormai con poche possibilità.

Ma la manovra in curva 1, a tre giri dalla fine, non ha avuto conseguenze gravi, dato che entrambi i piloti sono riusciti a proseguire, col giapponese che ha poi strappato la quarta posizione al riminese un paio di curve più avanti.

Ogura ha comunque ammesso che si è trattato di un suo errore, anche se Bezzecchi ha minimizzato l’incidente: "Entrando nella curva 1, penso che sapesse che stavo cercando di superarlo. Ha frenato piuttosto tardi ed è andato un po’ largo.

"Ma non mi aspettavo che cercasse di riprendere il punto di corda e pensavo che avrebbe mantenuto la traiettoria per imboccare la curva 2. Da parte mia c’è stato un fraintendimento. Per quanto riguarda il contatto, è colpa mia. Più tardi andrò da Marco per porgergli le mie scuse".

Bezzecchi ha dichiarato di non provare rancore nonostante il contatto con un altro pilota della scuderia di Noale. Con Marc Marquez che ha conquistato una vittoria schiacciante in gara, le possibilità del romagnolo di conquistare il titolo sono ridotte al lumicino, in seguito ad una gara sofferta per via dell'usura gomme.

Ogura ha superato Bezzecchi con una rimonta nel finale a Sepang

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ad essere onesti, Ai era più veloce di me in quel momento. Penso che mi avrebbe superato comunque un paio di curve dopo, come poi ha fatto. Non è stato necessariamente il contatto, ma semplicemente il fatto che entrambi abbiamo rischiato di cadere; questo avrebbe potuto avere conseguenze negative. Ma alla fine è andato tutto bene. È uno sport in cui a volte può succedere, quindi nessun rancore".

Il danno più significativo alla stagione di Bezzecchi, causato da un altro pilota Aprilia, si è verificato all’inizio della stagione, quando il compagno di squadra Jorge Martín lo ha mandato fuori pista alla partenza del Gran Premio d’Ungheria.

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