MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"

Ai Ogura è stato molto critico nei confronti di se stesso dopo il quinto posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia, che ha aperto la stagione 2026 della MotoGP, perché si è detto convinto che avrebbe potuto ottenere un risultato migliore.

Il pilota del Trackhouse Racing è rimasto bloccato alla partenza e si è ritrovato 11° nelle prime fasi della corsa, dopo aver preso il via dall'ottava casella dello schieramento con la sua Aprilia. Solamente dal 16° giro è riuscito a trovare il ritmo per superare i piloti che lo precedevano, poi ha fatto una rapida progressione fino alla top 5.

Buriram è storicamente un circuito favorevole per Ogura, che anche quest'anno avrebbe avuto la velocità per qualificarsi più avanti della terza fila. Nonostante questo, era riuscito a concludere la Sprint al quarto posto, quindi non ha nascosto la sua delusione per la gara lunga domenicale.

"C'è stato un problema che mi ha rallentato nella prima parte della gara", ha detto il 25enne. "Il problema era il mio approccio alle curve, specialmente quando c'erano tante moto davanti a me".

"Sono rimasto sorpreso da quanto ho fatto schifo nella prima parte della gara. Non sono contento. Sapevo che sarei stato veloce alla fine della gara. Era il mio punto di forza, ma non sono riuscito a sfruttarlo".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il pilota di Saitama ha dichiarato di aver fatto delle scelte sbagliate su quando attaccare e quando gestire: "Quando la moto era pronta per spingere, forse non l'ho fatto. E quando la moto era piuttosto limitata, è lì che ho spinto. Dovrei capire meglio queste situazioni".

Sebbene il quinto posto fosse una ripetizione del suo brillante debutto in MotoGP nel GP della Thailandia dello scorso anno, Ogura ha preferito evitare confronti: "La posizione è la stessa, ma la sensazione è completamente diversa. Zero felicità", ha aggiunto.

Forse Ogura ha anche un po' di amaro in bocca perché ricorda che Buriram è stato il momento clou della sua stagione da rookie, che poi ha subito una costante flessione. Ma in questo momento l'Aprilia sembra in un momento di grande forma, quindi le possibilità di mantenere questo slancio sono sicuramente maggiori rispetto a 12 mesi fa.