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MotoGP | Ogura resta con l'amaro in bocca, mancando il podio per una posizione a Mandalika

Nonostante le cadute ed un dito fratturato, Ai Ogura è riuscito a capitalizzare sui punti di forza della sua Aprilia in Indonesia. Il quarto nella classifica iridata avrebbe tuttavia voluto poter fare di più.

Léna Buffa

Pubblicato: 16 ott 2026, 10:40

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Ai Ogura non ha vissuto un weekend lineare in Indonesia. Ha dapprima incontrato difficoltà nelle prove, al punto da dover passare dalla Q1 per centrare la Q2. Ma dopo aver infine conquistato il settimo posto sulla griglia di partenza, ha ottenuto un bellissimo secondo posto nella Sprint, per poi mancare di un solo gradino il podio della domenica.

Il suo risultato di sabato lo doveva in parte al fatto che i suoi colleghi Marco Bezzecchi e Raul Fernandez siano usciti dall'equazione fin dalla partenza, ma anche ad una gara gestita con padronanza da parte sua.

Partito bene, è risalito rapidamente in terza posizione ed è poi rimasto a contatto con i leader prima di prendersi infine il secondo posto approfittando di un errore di Jorge Martin a due giri dalla bandiera a scacchi. Da quel momento non è più stato minacciato, cosa che gli ha permesso di ritrovare la top 3 per la prima volta da Silverstone.

"Questo podio conta molto per noi", dichiarava Ai Ogura sabato sera. "Stiamo vivendo un weekend difficile. Ho avuto due cadute e sono dovuto passare dalla Q1 per accedere alla Q2. Non ci aspettavamo di poter lottare per una posizione così importante nella Sprint. È quindi un ottimo risultato, che ci ha anche permesso di raccogliere dati importanti".

Il pilota giapponese individuava tuttavia un margine di miglioramento per il prosieguo. Pur trovandosi a suo agio nelle curve veloci, faticava infatti a sentirsi sufficientemente fiducioso nelle curve strette e, di conseguenza, si trovava limitato nei suoi attacchi. La gara di domenica gli avrebbe dato ragione, con una bella rimonta, ma anche un certo blocco che non gli ha permesso di ottenere il risultato che avrebbe sperato.

Il suo quarto posto resta comunque un risultato molto positivo alla luce delle difficoltà incontrate nel weekend. Perché oltre a prestazioni un po' al di sotto di quelle che si aspettava, il giapponese ha riportato la frattura di un dito della mano sinistra in una delle cadute di cui è stato vittima a Mandalika.

Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pur menomato ed autore di una partenza meno convincente rispetto al giorno precedente, Ogura ha compiuto ancora una bella rimonta. Nono alla fine del primo giro e poi ottavo dopo la caduta di Fermin Aldeguer, ha progressivamente ritrovato il suo ritmo per avvicinarsi al gruppo che lo precedeva.

Fedele alla sua reputazione, si è mostrato particolarmente efficace sulla distanza. Ha superato diversi piloti Ducati, prima Alex Marquez a metà gara, poi Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez. Ha infine preso il quarto posto a Pedro Acosta a tre giri dall'arrivo.

"La gara è stata difficile, ma la moto mi dava un grande vantaggio e riuscivo ad andare molto più forte nelle curve veloci. È questo che mi ha permesso di chiudere quarto", sottolinea il pilota Trackhouse.

"Nel complesso, la nostra performance di questo weekend non è stata davvero eccellente, dobbiamo lavorare di più. Se avessi lottato per il secondo o il terzo posto, avrei apprezzato molto di più i duelli, ma resta comunque una bella battaglia".

Questo weekend è il più solido che Ai Ogura abbia disputato dalla pausa estiva del campionato, alla quale erano seguite la sua caduta a Silverstone e poi un infortunio in allenamento. I suoi risultati gli hanno permesso di risalire al quarto posto in campionato davanti a Pedro Acosta.

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