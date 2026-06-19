MotoGP | Ogura: "Non ho fatto niente di diverso dal solito, ma sono davanti. Devo capire..."

Non se l’aspettava nessuno. E, forse, nemmeno lui. Stiamo parlando di Ai Ogura il pilota 25enne dell’Aprilia che corre la MotoGP con la RS-GP del team cliente Trackhouse Racing.

Ha chiuso le prove del venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca con il nuovo record della pista, abbassando di quasi mezzo secondo il limite precedente e portando il nuovo record a 1'51"735, lasciando il leader del mondiale, Marco Bezzecchi ad appena 91 millesimi.

Il campione del mondo 2024 della Moto2 è apprezzatissimo per le sue clamorose rimonte negli ultimi giri di gara, grazie a una straordinaria capacità di conservare le gomme, ma nel giro secco non ha mai brillato, mettendo in evidenza una carenza del suo repertorio.

All’improvviso sembra aver colmato questa lacuna e il giapponese si è sparato davanti a tutti con una tornata entusiasmante che avrebbe mandato fuori... giri chiunque ma non Ai. Il nipponico non cambia il suo atteggiamento, resta fedele al suo cliché: idee chiare e poche parole, senza manifestare troppe emozioni. Ma è evidente che si sta divertendo.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Deve essere stata una sensazione incredibile: sei felice di aver chiuso in testa?

“Certo sono felice, ma... non era una sessione in cui si decidevano la posizione in griglia, quindi aspettiamo domani”.

Cosa ti è sembrato di diverso oggi? Hai guardato i tempi e cosa hai pensato?

“Non ho fatto niente di diverso rispetto agli altri weekend, solo che questa volta sono andato più veloce di tutti”.

Potrai ripeterti domani?

“Non credo".

Ci sono parti della pista che devi ancora sistemare?

“Sì, due o tre punti”.

L’Aprilia rispetto a Balaton sembra decisamente più scorrevole...

“La pista ungherese era molto stretta e la mia moto non scorreva bene, mentre qui sì”.

Sei stato il più veloce in tre settori, giusto?

“Il ragazzo mi ha detto che ho perso un po' di tempo nel secondo settore e devo mettere a posto qualcosa nel terzo e quarto settore”.

Il... ragazzo sarebbe il tuo capo meccanico?

“Sì, sì, certo” (e ride).

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Non hai mai avuto un inizio di weekend di gara così positivo. Hai detto di non aver notato grandi differenze rispetto al passato, ma oggi cosa ha fatto la differenza?

“Semplicemente sono primo. Mi prenderò il mio tempo per cercare di capire il perché. Per ora non posso dire nulla. Mi sembra di aver fatto la stessa cosa, ma il risultato è diverso”.

Qui come in Thailandia fa molto caldo e non ti abbiamo visto soffrire troppo. Come ti senti in modo quando ci sono queste condizioni limite?

“Il caldo mi piace, è perfetto per me. Anche con 10 gradi in più, sarei contento”.

Se ti offrissero il quarto posto in griglia adesso per domani lo accetteresti?

“Sì, sì, certo. Al 100%”.

La pista di Brno è sembrata molto veloce e con buona aderenza, ma ci sono state anche parecchie cadute, più di quante ci si potesse attendere. Ci sono punti in cui manca il grip?

“ Si in due o tre curve. Sono anche caduto e quindi devo stare molto attento in quei punti”.

Dove sei scivolato?

"Alla otto e alla undici”.

Hai provato a fare delle partenze senza l'abbassatore anteriore? Come ti sono sembrate?

“Più veloce di quanto mi aspettassi. Non molto più lento rispetto a quando si usano entrambi i dispositivi. Non so quanto siano stati veloci gli altri, ma io sono abbastanza contento”.