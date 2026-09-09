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MotoGP | Ogura non ha l'ok dei medici e salta anche Misano. Trackhouse non lo sostituirà

Ogura non sarà al via del GP di San Marino: la frattura al pollice non è ancora guarita e i medici gli hanno negato l’idoneità. Se ad Aragon Savadori aveva accettato di sostituirlo, a Misano Trackhouse correrà con una sola moto, mentre il giapponese prosegue la riabilitazione nella speranza di esserci in Austria.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per il secondo appuntamento consecutivo, il box Trackhouse si prepara a un fine settimana senza Ai Ogura, che non sarà al via del Gran Premio di San Marino. Il giapponese si è infortunato in patria durante la pausa estiva, mentre si allenava con una moto da motocross: gli esami avevano evidenziato una frattura alla base del pollice della mano sinistra.

Il dottor Xavier Mir e il suo team di specialisti nelle lesioni agli arti superiori lo hanno operato immediatamente, applicando una placca per accelerare il recupero e avviando un periodo di riposo e riabilitazione che è tuttora in corso e richiede prudenza.

Aprilia e Trackhouse speravano di riaverlo in tempo per Misano. Tuttavia, questo martedì, per valutare l’evoluzione dell’infortunio, Ogura è stato visitato dagli stessi specialisti che lo avevano operato 12 giorni fa e si è sottoposto a un nuovo esame radiologico. Nonostante le sensazioni positive dei giorni precedenti, il pilota non ha superato il controllo: i medici gli hanno quindi sconsigliato di viaggiare verso Misano.

La raccomandazione è stata quella di proseguire con il processo di riabilitazione. “Per il secondo weekend consecutivo, il team SuperFile Trackhouse MotoGP affronterà il fine settimana di gara senza Ai Ogura”, ha confermato la squadra in un comunicato.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Chiaramente, la priorità è la salute e la sua condizione fisica, ma questo infortunio è arrivato in una fase molto delicata della stagione, proprio quando si era rilanciato nel mondiale fino a salire al secondo posto in classifica, a 18 punti da Jorge Martin. Complice la caduta a Silverstone e l’infortunio che gli ha impedito di correre ad Aragon, Ogura è scivolato al quinto posto in classifica, 53 punti dietro al leader, e sicuramente saltare Misano gli costerà altri punti

La stagione sta inoltre entrando in una fase con molte gare ravvicinate: il GP d’Austria arriverà subito dopo Misano, la settimana successiva (20 settembre), prima che il Mondiale si sposti in Asia, dove il giovane pilota Trackhouse disputerà la gara di casa, il GP del Giappone, in programma il 4 ottobre.

Se ad Aragon la squadra era riuscita a trovare un sostituito, con Lorenzo Savadori che aveva accettato di sostituire il giapponese, al contrario qui a Misano Trackhouse correrà con una sola moto: “Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia Factory, che aveva accettato di sostituire Ogura ad Aragon con pochissimo preavviso, non è disponibile per correre questo weekend a Misano, quindi la squadra non ha altra scelta che affrontare l’evento di San Marino con Raul Fernandez come unico pilota”, spiega la squadra.

Ogura resterà a Barcellona concentrato sul recupero della condizione fisica in vista del Gran Premio d’Austria, che si terrà tra una settimana.

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