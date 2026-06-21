MotoGP | Ogura: "Marquez ha capito prima il grip e ha potuto attaccarmi"

Il fine settimana della Repubblica Ceca può rappresentare un punto di svolta nel percorso in MotoGP di Ai Ogura, che nella sua seconda stagione in MotoGP ha colto di sorpresa più di un addetto ai lavori, al punto da guadagnarsi il contratto con il team ufficiale di Yamaha, con cui debutterà il prossimo anno.

Nel suo secondo anno con la tuta di Trackhouse Racing, il giapponese non fa altro che imparare, consolidare i passi che sta compiendo e continuare a crescere da lì. A Brno, sabato ha inaugurato il suo conto delle pole position, demolendo il record del circuito, per poi chiudere secondo nella gara breve. Domenica ha eguagliato quella posizione nella gara lunga, in quella che è la sua miglior prestazione nella classe regina.

Ai Ogura è partito bene, restando sempre a meno di un secondo dal primo, indipendentemente dal fatto che fosse Marquez o Pecco Bagnaia, e a quattro giri dalla fine ha lanciato un attacco all'italiano, che lo ha lasciato a un passo dallo spagnolo e da quella che sarebbe stata la sua prima vittoria in MotoGP, e la prima di un giapponese da quella che Makoto Tamada festeggiò a Motegi, nel lontano 2004.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono contento per il mio team. Abbiamo concluso bene, ma Marc aveva qualcosa in più nel finale. La qualità del fine settimana comunque è stata superiore agli ultimi", ha riassunto Ogura, molto asciutto nelle sue dichiarazioni come sempre.

Il giapponese, a 25 anni, ha già chiarito molto bene quale sia il suo punto di forza: i finali di gara. Quando agli altri finiscono le forze e le gomme, lui è capace di inserire una marcia in più e offrire la sua versione migliore. Questa domenica lo ha dimostrato di nuovo, firmando i suoi due migliori giri tra gli ultimi tre.

"L'equilibrio della moto, o meglio, dell'aderenza, era difficile da capire all'inizio della gara. Migliorava con il passare dei giri, ma Marc lo ha capito molto prima, e questo gli ha permesso di attaccarmi", ha puntualizzato il pilota di Kiyose, che, nonostante sia a meno di 50 punti dal leader, non si vede nelle condizioni di pensare a lottare per il titolo. "Dobbiamo migliorare in termini di prestazioni se vogliamo lottare per il titolo. Marc, Bezzecchi e Martin stanno rendendo meglio di me", ha concluso Ogura.