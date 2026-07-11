MotoGP | Ogura: "Le tre Ducati erano imprendibili, ma domani nel GP sarò più vicino"

È il primo pilota Aprilia, ma deve stare giù dal podio: Ai Ogura dopo il successo di Assena porta a casa punti importanti per la classifica mondiale con un quarto posto dietro a tre Ducati che non erano alla sua portata: le Desmosedici dei fratelli Marquez e di Diggia erano a vista, ma i tre secondi di distacco non erano colmabili.

Il giapponese della Trackhouse Racing è quarto a 23 punti dal leader Jorge Martin, ma il 25enne di Tokyo non ragiona in termini iridati, perché affronta la stagione gara dopo gara.

Ai è come sempre sincero: da buon nipponico abituato agli ideogrammi misura ogni parola. Non lo dice apertamente, ma la gara corta è meno nelle sue corde, perché la specialità di Ai è salvaguardare gli pneumatici per la seconda parte della corsa e con la distanza doppia l’ambizione è di rimettere piede sul podio...



Cosa è mancato per salire sul podio della Sprint?

“La velocità”.



Volevi chiudere nei primi sei, quindi l'obiettivo della Sprint è stato raggiunto? “Esattamente, sì”.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Potevi ambire a qualcosa di più?

“No, questo è stato il mio massimo di oggi, mentre spero che ci siano dei margini di miglioramento domani”.



La griglia è stata disegnata allontanando le moto di un metro per migliorare la sicurezza in partenza. Che idea ti sei fatto?

“Non ho sentito alcuna differenza. Per me va bene qualsiasi soluzione”.

Sei riuscito a superare Di Giannantonio al primo giro: avevi una linea favorevole o una temperatura delle gomme migliore?

“Penso che Diggia sia stato semplicemente meno veloce allo scatto. Dentro di me ho pensato: "Se resto dietro a questo ragazzo, perderò del tempo". Ma poi mi ha risuperato perché era semplicemente più rapido”.

Pensi che le Ducati domani saranno più veloci delle Aprilia?

“Non credo, anche se oggi Marc, Alex e Diggia sono stati più veloci di me”.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quella del Sachsenring è da sempre una pista piuttosto ostica per te, ma oggi hai effettuato una buona qualifica e una gara positiva. Dove si è vista la crescita?

“Sono super contento della mia prestazione in qualifica: non mi aspettavo il quinto posto di oggi. È stato un risultato difficile da cogliere perché le mie prestazioni nel weekend sono sempre state intorno al settimo o all'ottavo posto. Sono riuscito a mettere tutto insieme in un solo giro. E per questo sono cresciuto, credo”.

Sei uno specialista nel salvaguardare le gomme per la seconda parte della gara, ma qui in Germania sembri patire la sequenza di curve a sinistra...

“Quello che puoi fare è semplicemente non stressare troppo la gomma, ma allo stesso tempo bisogna tenere un passo veloce. Ci ho provato, ma non è bastato. I tre ragazzi che sono arrivati prima di me avevano qualcosa di più”.

Ti sei fatto un’idea dove l’Aprilia perda tempo rispetto alle Ducati?

“Nel terzo settore e sto cercando di capire il perché”.



Usi il freno posteriore a mano?

“No. L’ho provato un paio di volte, ma proprio non mi piace”.



