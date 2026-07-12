MotoGP | Ogura: “Do 10 alla mia prima metà di stagione. Ora mi sento davvero in lotta per il titolo”

Alzi la mano chi avrebbe mai scommesso, prima dell’inizio della stagione, che Ai Ogura sarebbe arrivato alla pausa estiva in seconda posizione in classifica, a soli 14 punti dalla vetta del mondiale. Probabilmente non ci avrebbe puntato nemmeno lo stesso pilota giapponese, che al Sachsenring ha chiuso al secondo posto alle spalle del “Re”, Marc Marquez.

Il ruolino di marcia dello spagnolo in Germania è uno dei più impressionanti della storia e la vittoria di oggi, con cui ha conquistato il decimo trionfo sullo stesso circuito eguagliando Giacomo Agostini con il suo record in Finlandia, conferma come per lui questo tracciato sia un secondo giardino di casa. Ed è anche per questo che Ogura non ha rimpianti per la gara di oggi.

Anzi, tutto il contrario. Il giapponese del team Trackhouse ritiene di essere andato ben oltre le aspettative, sia personali che della squadra, perché dopo la corsa non ha nascosto che l’obiettivo, prima dell’inizio del weekend, fosse semplicemente chiudere tra i primi sei. Invece, tra la Sprint e la gara della domenica, Ogura ha portato a casa un bel bottino di punti.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Certo, non si può nascondere che la caduta di Alex Marquez (e in parte quella di Fabio Di Giannantonio, che però era già scivolato in quinta posizione alle spalle delle due Aprilia) abbia dato una mano. Ma le occasioni importanti bisogna saperle concretizzare, dando continuità al rendimento mostrato nelle ultime gare. In pochi avrebbero scommesso su un Ogura così in forma, ed è proprio la sua costanza ciò che sorprende.

Già lo scorso anno, in realtà, aveva sorpreso con weekend di altissimo livello, anche nella gara del suo debutto in MotoGP. Era però mancata la continuità. Ora, soprattutto negli ultimi mesi, anche grazie a un’Aprilia consistente e a un team Trackhouse capace di mettere i suoi piloti nelle condizioni di stare davanti, Ogura si affaccia con regolarità nelle posizioni di vertice, al punto da aver centrato il suo primo trionfo.

Elementi che lo hanno portato a dare il miglior voto possibile a questa sua prima metà di campionato: “Posso valutare la mia prima metà di stagione davvero in alto, direi 10 su 10. Non mi aspettavo di essere così forte quest’anno. Quindi, bene”, ha commentato Ai dopo la corsa, allargando poi lo sguardo al suo weekend in Germania, dove riteneva che lottare con Marquez non fosse realistico.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“La posizione che abbiamo ottenuto in entrambe le gare, sia nella Sprint che nella gara lunga, è molto più alta di quanto mi aspettassi. Quindi sì, possiamo essere super felici. Finire dietro a Marc, in seconda posizione, qui… beh, sento davvero di aver fatto il mio dovere. Non potrei essere più felice. Abbiamo fatto il nostro lavoro, quindi è stata una domenica felice”.

Ogura è emerso sulla lunga distanza, grazie alla sua capacità di gestire bene le gomme nella prima metà della corsa. Anche oggi è stato così, ma c’è un retroscena. Ieri, infatti, non era del tutto soddisfatto del setup e avvertiva di aver sfruttato troppo la parte più esterna della gomma in fase di appoggio. Quella sensazione lo ha spinto a intervenire sul setup nel warm‑up del mattino, cercando un equilibrio migliore.

“Probabilmente sono stato fortunato ad avere già ieri il problema all’anteriore nella Sprint, perché abbiamo lavorato su quel punto nel warm‑up e poi nella gara lunga, e penso che abbia dato i suoi frutti. Oggi siamo riusciti a gestire molto bene la gomma anteriore, soprattutto quella. Abbiamo mantenuto il nostro ritmo fino alla fine. Una buona gara, una buona gestione complessiva”.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il podio di oggi gli ha permesso di salire dal quarto al secondo posto in classifica, a 14 punti dal pilota ufficiale dell’Aprilia, Jorge Martin. E sebbene Martin non sia ancora al meglio dal punto di vista fisico, pagando ancora alcuni postumi delle cadute di inizio stagione, sembra faticare a ritrovare certe sensazioni sulla moto. Uno scenario che apre la porta a nuove ambizioni e alimenta la fantasia, anche per lo stesso Ogura.

Alla domanda se si considerasse davvero un contendente al titolo, infatti, il giapponese ha risposto in modo molto schietto: “Sì, certo. Siamo in una buona posizione in campionato e nelle ultime tre gare siamo riusciti a essere davvero forti. Quindi sì, il nostro obiettivo sarà continuare a lavorare così” – ha detto prima di ricordare come sarà una seconda metà di campionato intensa -. “Le condizioni cambiano e cambiano anche i piloti che vanno forte su un determinato circuito, ed è davvero difficile gestire tutta questa situazione. Quindi sì, il nostro compito sarà fare sempre lo stesso lavoro e vedere dove possiamo arrivare”.