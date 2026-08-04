MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze

Nella sua seconda stagione nella classe regina, Ai Ogura si è consolidato come uno dei principali asset del campionato MotoGP, conquistando il suo primo podio nel recente GP di Francia ed ottenendo la sua prima vittoria nella classe regina sull'impegnativo circuito di Assen. Un trionfo preceduto da un secondo posto a Brno, risultato che ha ripetuto nell'ultima gara prima della pausa estiva, al Sachsenring.

Tre podi consecutivi che lo hanno issato al secondo posto della classifica generale del Mondiale e che lo hanno inserito, a tutti gli effetti, nella lotta per il titolo in sella all'Aprilia RS-GP26 del team Trackhouse Racing Team.

Con 194 punti, Ogura è a 14 dal leader del campionato, Jorge Martin, e solo quattro davanti a Marc Marquez (190), l'unico pilota che ha raccolto più punti (119) del giapponese (102) nelle ultime quattro gare.

Ogura, che per gran parte della sua carriera nel Motomondiale, iniziata nel 2019 con Honda in Moto3, ha vissuto a Barcellona, ha preso la decisione, all'inizio di quest'anno, di tornare a Tokyo, città di cui è originario, per stabilirvi la sua residenza.

Il pilota, dunque, quando c'è una settimana libera tra le gare viaggia nel suo Paese, dove trova le condizioni ideali per potersi allenare su circuiti vicini alla capitale nipponica.

Durante queste tre settimane di pausa, i social network si sono riempiti di video di Ogura alla guida di moto sportive in circuito, inclusa una Honda CBR600RR, condividendo la pista con appassionati. Il giapponese, inoltre, alterna gli allenamenti con l'altra sua grande passione, che è la pesca.

"Le mie vacanze estive riassunte in una parola: moto. È il mio momento per godermi la moto, perché in un weekend di gara non me la godo molto, quindi le vacanze estive sono il momento per godersi la moto allo stato puro", spiega il pilota, già concentrato sul GP di Gran Bretagna che si disputa questa settimana.

Ogura non è mai riuscito a salire sul podio in Gran Bretagna, nemmeno nel 2024, l'anno in cui è stato campione di Moto2, quando ottenne la pole ma concluse la gara 14°, con Silverstone che resta un circuito dal ricordo funesto, dato che lo scorso anno fu lì che subì l'infortunio che ritardò sensibilmente la sua progressione da rookie in MotoGP.

"L'anno scorso la situazione a Silverstone è stata piuttosto dura. Era molto presto nella stagione, stavo prendendo ritmo, guadagnando fiducia, ma credo sia stato il venerdì mattina quando ho avuto una brutta caduta alla veloce curva 2 e mi sono infortunato al ginocchio, cosa che mi è costata l'assenza per alcune gare. Silverstone 2025 è uno dei miei momenti peggiori di quell'anno, ma la situazione ora è molto diversa rispetto all'anno scorso", si motiva.

Il giapponese ammette che il tracciato britannico è complicato, ma con il precedente del 2024 si pone l'obiettivo di ripetere la pole position già conquistata a Brno, la sua prima in MotoGP, un successo che ha sfiorato di nuovo ad Assen, dove è partito secondo e ha finito per vincere la gara.

"Fare un giro perfetto a Silverstone è molto difficile perché ci sono tantissime curve, un giro è molto lungo e ci sono curve veloci, curve lente, molti cambi di direzione, quindi diciamo che è quasi impossibile fare un giro perfetto. Ma puoi avvicinarti; voglio dire, tutti cercano di avvicinarsi ad un giro perfetto. Quindi, spero di riuscirci io o che ci riesca qualcuno di noi", dice.

La pesca è la grande passione di Ai Ogura, oltre alle moto, e la pratica ogni volta che può.

Anche se non conserva un ricordo particolarmente bello di Silverstone, quella britannica è una pista veloce simile a Brno e Assen, dove ha ottenuto i suoi migliori risultati quest'anno.

"Sento di dover cambiare questa cosa perché prima non ero un grande fan dei circuiti scorrevoli e delle curve veloci, ma da quando sono salito in MotoGP sono diventati uno dei miei punti di forza. Quindi spero che funzioni anche questa volta", avverte il giapponese, che cercherà di assaltare la leadership della MotoGP questo fine settimana.