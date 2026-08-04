Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

Queste speciali Ferrari Purosangue non sono per "noi"

Prodotto
Motor1.com Italia
Queste speciali Ferrari Purosangue non sono per "noi"

Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

Formula 1
Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze

GT World e WEC nello stesso weekend: cosa faranno team e piloti impegnati su entrambi i fronti?

WEC
GT World e WEC nello stesso weekend: cosa faranno team e piloti impegnati su entrambi i fronti?

F1 | McNish: "Audi migliore del previsto in qualifica, ma dobbiamo lavorare sulle partenze"

Formula 1
Ungheria
F1 | McNish: "Audi migliore del previsto in qualifica, ma dobbiamo lavorare sulle partenze"

Ratel spinge Maserati: "La GranTurismo Project GT4 arriva al momento giusto, c'è bisogno di novità"

GT4 European Series
Ratel spinge Maserati: "La GranTurismo Project GT4 arriva al momento giusto, c'è bisogno di novità"

MotoGP | Maverick Vinales non corre a Silverstone: sulla KTM di Tech3 ci sarà Pol Espargaro

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Maverick Vinales non corre a Silverstone: sulla KTM di Tech3 ci sarà Pol Espargaro
Preview
MotoGP Gran Bretagna

MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze

Il pilota giapponese di Trackhouse, che si è issato in seconda posizione nella classifica generale del Mondiale MotoGP, ha trascorso la pausa estiva allenandosi in moto e pescando.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Modificato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Nella sua seconda stagione nella classe regina, Ai Ogura si è consolidato come uno dei principali asset del campionato MotoGP, conquistando il suo primo podio nel recente GP di Francia ed ottenendo la sua prima vittoria nella classe regina sull'impegnativo circuito di Assen. Un trionfo preceduto da un secondo posto a Brno, risultato che ha ripetuto nell'ultima gara prima della pausa estiva, al Sachsenring.

Tre podi consecutivi che lo hanno issato al secondo posto della classifica generale del Mondiale e che lo hanno inserito, a tutti gli effetti, nella lotta per il titolo in sella all'Aprilia RS-GP26 del team Trackhouse Racing Team.

Con 194 punti, Ogura è a 14 dal leader del campionato, Jorge Martin, e solo quattro davanti a Marc Marquez (190), l'unico pilota che ha raccolto più punti (119) del giapponese (102) nelle ultime quattro gare.

Ogura, che per gran parte della sua carriera nel Motomondiale, iniziata nel 2019 con Honda in Moto3, ha vissuto a Barcellona, ha preso la decisione, all'inizio di quest'anno, di tornare a Tokyo, città di cui è originario, per stabilirvi la sua residenza.

 

Il pilota, dunque, quando c'è una settimana libera tra le gare viaggia nel suo Paese, dove trova le condizioni ideali per potersi allenare su circuiti vicini alla capitale nipponica.

Durante queste tre settimane di pausa, i social network si sono riempiti di video di Ogura alla guida di moto sportive in circuito, inclusa una Honda CBR600RR, condividendo la pista con appassionati. Il giapponese, inoltre, alterna gli allenamenti con l'altra sua grande passione, che è la pesca.

"Le mie vacanze estive riassunte in una parola: moto. È il mio momento per godermi la moto, perché in un weekend di gara non me la godo molto, quindi le vacanze estive sono il momento per godersi la moto allo stato puro", spiega il pilota, già concentrato sul GP di Gran Bretagna che si disputa questa settimana.

Ogura non è mai riuscito a salire sul podio in Gran Bretagna, nemmeno nel 2024, l'anno in cui è stato campione di Moto2, quando ottenne la pole ma concluse la gara 14°, con Silverstone che resta un circuito dal ricordo funesto, dato che lo scorso anno fu lì che subì l'infortunio che ritardò sensibilmente la sua progressione da rookie in MotoGP.

 

"L'anno scorso la situazione a Silverstone è stata piuttosto dura. Era molto presto nella stagione, stavo prendendo ritmo, guadagnando fiducia, ma credo sia stato il venerdì mattina quando ho avuto una brutta caduta alla veloce curva 2 e mi sono infortunato al ginocchio, cosa che mi è costata l'assenza per alcune gare. Silverstone 2025 è uno dei miei momenti peggiori di quell'anno, ma la situazione ora è molto diversa rispetto all'anno scorso", si motiva.

Il giapponese ammette che il tracciato britannico è complicato, ma con il precedente del 2024 si pone l'obiettivo di ripetere la pole position già conquistata a Brno, la sua prima in MotoGP, un successo che ha sfiorato di nuovo ad Assen, dove è partito secondo e ha finito per vincere la gara.

"Fare un giro perfetto a Silverstone è molto difficile perché ci sono tantissime curve, un giro è molto lungo e ci sono curve veloci, curve lente, molti cambi di direzione, quindi diciamo che è quasi impossibile fare un giro perfetto. Ma puoi avvicinarti; voglio dire, tutti cercano di avvicinarsi ad un giro perfetto. Quindi, spero di riuscirci io o che ci riesca qualcuno di noi", dice.

La pesca è la grande passione di Ai Ogura, oltre alle moto, e la pratica ogni volta che può.

La pesca è la grande passione di Ai Ogura, oltre alle moto, e la pratica ogni volta che può.

Anche se non conserva un ricordo particolarmente bello di Silverstone, quella britannica è una pista veloce simile a Brno e Assen, dove ha ottenuto i suoi migliori risultati quest'anno.

"Sento di dover cambiare questa cosa perché prima non ero un grande fan dei circuiti scorrevoli e delle curve veloci, ma da quando sono salito in MotoGP sono diventati uno dei miei punti di forza. Quindi spero che funzioni anche questa volta", avverte il giapponese, che cercherà di assaltare la leadership della MotoGP questo fine settimana.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Maverick Vinales non corre a Silverstone: sulla KTM di Tech3 ci sarà Pol Espargaro
Prossimo Articolo MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

Top Comments
More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

I test team di MotoGP tornano al lavoro a Jerez e Mugello

MotoGP
MotoGP
I test team di MotoGP tornano al lavoro a Jerez e Mugello
More from
Ai Ogura

MotoGP | Trackhouse: ecco chi e come ha creduto e puntato nel talento di Ai Ogura

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Trackhouse: ecco chi e come ha creduto e puntato nel talento di Ai Ogura

MotoGP | Marquez si prova già la decima corona, è Ogura il suo vero ostacolo?

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Marquez si prova già la decima corona, è Ogura il suo vero ostacolo?

MotoGP | Ogura: “Do 10 alla mia prima metà di stagione. Ora mi sento davvero in lotta per il titolo”

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Ogura: “Do 10 alla mia prima metà di stagione. Ora mi sento davvero in lotta per il titolo”
More from
Trackhouse Racing Team

MotoGP | Trackhouse tra Brivio e Guidotti: ecco come si stanno dividendo i compiti

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Trackhouse tra Brivio e Guidotti: ecco come si stanno dividendo i compiti

MotoGP | Ogura: "Le tre Ducati erano imprendibili, ma domani nel GP sarò più vicino"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Ogura: "Le tre Ducati erano imprendibili, ma domani nel GP sarò più vicino"

MotoGP | Sachsenring, Libere 1: Raul Fernandez beffa Marc Marquez, che cade ma ha un passo da paura

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Sachsenring, Libere 1: Raul Fernandez beffa Marc Marquez, che cade ma ha un passo da paura

Ultime notizie

MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

Queste speciali Ferrari Purosangue non sono per "noi"

Prodotto
Motor1.com Italia
Queste speciali Ferrari Purosangue non sono per "noi"

Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

Formula 1
Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Ogura arriva a Silverstone senza essere mai sceso dalla moto durante le vacanze