MotoGP | L'Odissea di Miller per arrivare ai test di Sepang

Carica lettore audio

L'australiano è volato a casa per l'inverno dopo i test di Jerez a novembre e due mesi dopo, il 18 gennaio, sarebbe dovuto tornare in Europa per continuare la sua preparazione fisica per l'inizio della stagione e per girare i video promozionali della Ducati per il 2022.

Jack Miller ha preso una macchina nella sua nativa Townsville e ha viaggiato per oltre mille chilometri fino a Brisbane, dove avrebbe dovuto prendere il primo aereo per arrivare a Barcellona il 19 gennaio.

Il pilota della Ducati è arrivato all'aeroporto con tutti i suoi documenti in ordine, compreso un test PCR negativo effettuato il giorno prima che gli avrebbe permesso di lasciare l'Australia. Per sua sfortuna, però, quel primo volo interno è stato cancellato e sono state riprogrammate tutte le connessioni e gli scali ritardando così la partenza di Jack di 24 ore.

Questo cambiamento ha costretto Miller a sottoporsi a un nuovo test PCR per salire a bordo dell'aereo ed a sorpresa è risultato positivo e non è più potuto tornare in aeroporto.

Il pilota della Ducati ha caricato un video sui suoi social network spiegando la situazione, prima di risalire in macchina, ripercorrere gli oltre mille chilometri fatti il giorno prima e tornare alla sua fattoria di Townsville dove ha trascorso la quarantena.

Ducati si aspetta che Miller arrivi a Sepang martedì sera, avendo già dato conferma che il pilota si è negativizzato ed è stato in grado di salire sul primo degli aerei che deve prendere per lasciare l'Australia e arrivare in Malesia.

Questo percorso è iniziato lunedì a Townsville, questa volta in aereo, con una prima tappa a Brisbane per poi volare a Melbourne e da lì direttamente a Kuala Lumpur.

Ora il team di comunicazione del marchio italiano dovrà lavorare 24 ore su 24 per organizzare la presentazione del team, prevista per il 7 febbraio, con tutte le sessioni di foto e video con Jack e il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia al fianco della Desmosedici GP22 già svelata ieri in anteprima, mettendo così fine a una vera e propria odissea per Jackass.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images