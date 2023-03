MotoGP | Nuovi chiarimenti su qualifiche interrotte e licenze

Carica lettore audio

Alla Vigilia dei test collettivi di Portimao, la Grand Prix Commission ha introdotto alcune novità riguardanti il regolamento sportivo della MotoGP.

La più rilevante è probabilmente quella che riguarda le sessioni di qualifica che vengono interrotte e che non possono essere riprese, anche se più che di una novità si tratta di un chiarimento su come va stilata la classifica finale.

Nel caso in cui sia stato disputato più del 50% del tempo a disposizione, la sessione sarà da considerare valida e la griglia di partenza quindi stilata in base alla sua classifica.

In caso contrario, invece, la sessione deve considerarsi cancellata e quindi a decidere la griglia di partenza sarà la classifica combinata delle prove libere. Questo vuol dire che faranno testo la FP1 e la FP2 per la MotoGP, mentre per la Moto2 e la Moto3 saranno validi anche i tempi ottenuti nella FP3.

Un secondo chiarimento riguarda la nazionalità dei piloti e spiega che possono rappresentare solamente una nazione indicata sul proprio passaporto. In caso di doppia cittadinanza, dunque, il pilota dovrà scegliere quale nazione rappresentare all'inizio della sua carriera, quando stacca per la prima volta una licenza FIM.

Nel caso in cui un pilota dovesse perdere o cambiare la propria nazionalità per cause di forza maggiore, potrà richiedere un cambio della sua licenza alla FIM, ma solo prima dell'inizio della stagione, quando farà richiesta alla Federazione per la nuova licenza. Poi per l'intera stagione difenderà sempre i colori della stessa nazione.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Regime di rotazione Moto2

Dorna, Triumph ed Externpro hanno concordato un aggiornamento delle specifiche dei motori per la classe Moto2 per la stagione 2023. Si tratta di una specifica che vedrà aumentare da 14.000 a 14.400 giri il limite del regime di rotazione del propulsore.

Questo nuovo limite sarà riportato alla voce "Parametri operativi del motore Moto2" dell'appendice del regolamento FIM GP Moto2.