MotoGP | Nuova sfida per Aleix Espargaro: sarà tester Honda nel 2025

Aleix Espargaro, che quest’anno concluderà la sua avventura in MotoGP dopo vent’anni di attività, ha annunciato a Barcellona la scorsa settimana l’intenzione di ritirarsi alla fine di questa stagione, all’età di 35 anni. Fino a questo momento, sul suo palmarès ci son otre vittorie conquistate con l’Aprilia, 11 podi e sette pole position.

Il catalano ha detto già al Montmelo che avrebbe valutato seriamente la possibilità di ricoprire il ruolo di tester, data l’esperienza che vanta. Nonostante il successo ottenuto con Aprilia, il marchio con cui ha corso negli ultimi otto anni e a cui ha regalato la prima vittoria in MotoGP, Espargaro ha chiarito che la Casa di Noale non sarebbe stata la sua destinazione una volta appeso il casco al chiodo come pilota titolare.

In questo senso, chi si è mosso in maniera decisa è stata Honda, che gli ha offerto una sfida importante, date le difficoltà che sta attraversando la Casa dell’ala dorata. Con questo ingresso, non è chiaro che piani ci siano per Stefan Bradl, che ricopre il ruolo di tester dal 2019.

Espargaro è approdato in Aprilia nel 2017 dopo due anni in Suzuki, proprio quando la Casa di Noale è rientrata nella classe regina. Durante queste otto stagioni, il pilota ha assunto il ruolo di sviluppo della RS-GP, che è passata dall’essere la peggior moto della griglia all’essere una moto in grado di vincere gare ed essere una grande rivale delle potentissime Ducati, un lavoro che spera di poter ripetere in Honda.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

HRC continua a vivere un digiuno di soddisfazioni che sembra non avere fine. A parte il trionfo di Alex Rins lo scorso anno ad Austin, il colosso giapponese sta vivendo il peggior momento della sua storia. Honda ha concluso in ultima posizione nella classifica costruttori le ultime due stagioni e l’uscita di Marc Marquez alla fine del 2023 ha costretto a cecare un altro pilota. Così, è stato scelto Luca Marini, che al momento non si sta adattando molto a una moto più complessa della Ducati, a cui era abituato.

Alle porte della settima gara del calendario, che si disputerà questa domenica al Mugello, Joan Mir occupa la 18esima posizione nella classifica piloti, a pari punti con Augusto Fernandez. Luca Marini invece non compare tra i piloti a punti, trovandosi ancora a quota zero.

Con l’arrivo di Espargaro, Honda spera di approfittare delle concessioni ottenute per via dei cattivi risultati. Di queste ne sta beneficiando anche Yamaha, che però sembra più attiva nel suo impegno di fare in modo che le moto tornino competitive.